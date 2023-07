Obézní Adině umřela panička. Podaří se jí zhubnout a najít ještě nový domov?

Adina (11) je kříženka jezevčíka, které zemřela majitelka. Přijal ji do své péče spolek Psí senioři v nouzi, který se jí snaží zbavit její obezity, dostat jí do kondice a najít jí ještě nový domov.

Adinu si její původní majitelka adoptovala coby štěně z útulku. Prožila po jejím boku celý život, když ale její panička zemřela, neměl se kdo o Adinu postarat. Ujal se jí proto spolek Psí senioři v nouzi.

Adina si už ke své dočasné opatrovatelce Vendule Wolfové našla cestu | Jana Ulrichová

Shazuje kila

Adina byla při příchodu do spolku silně obézní. „Vážila osmnáct kilogramů. Nasadili jsme jí dietu, díky tomu už čtyři kila shodila. Musí ale hubnout dál, musí shodit ještě alespoň další čtyři kila, protože ji její váha pohybově omezuje,“ řekla předsedkyně spolku Vendula Wolfová, která má Adinu u sebe v Chrástu na Nymbursku v dočasné péči.

Adina už 4 kila shodila, další 4 ale ještě musí jít dolů | Jana Ulrichová

Cizím nevěří

K cizím lidem je Adina nedůvěřivá, než si zvykne, chvíli jí to trvá. „Mě to trvalo tři, čtyři dny. Teď už s ní můžu dělat všechno, můžu s ní manipulovat, chodí se se mnou mazlit,“ řekla Vendula. Na cizí lidi Adina zpočátku štěká. V takovém případě je dobré si jí nevšímat, nechat ji, ať si příchozího očichá a sama si k němu postupně získá důvěru.

Ochrnutá Bobina už zase běhá, její léčba ale vyšla na desetitisíce. Spolek proto vypsal sbírku

K rozumným lidem

Ve spolku věří, že Adina ještě najde nový domov. Člověku, který jí dá čas na to, aby si zvykla, může být ještě skvělým parťákem. „Hodila by se do rodiny bez dětí, může i k jiným psům. Mám ji ve smečce, a je v pohodě,“ řekla Vendula. Dodala, že může jít i ke starším rozumným lidem, kteří budou dodržovat její hubnoucí režim.

Adina je kříženec jezevčíka | Jana Ulrichová

Kastrovaná, zdravá

Adina ráda jezdí v autě, takže může své páníčky doprovázet i na cestách. Chodí na vodítku, může být ale i na volno, protože se drží u svého člověka. Je kastrovaná a kromě obezity zdravá. Dostává pouze kloubní výživu, protože klouby její tloušťkou trpí. Zájemci, kteří by jí chtěli dát domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.