V harampádí živořilo 76 psů! Práci úřadů suplují záchranné spolky, platí i léčbu

Lidi z okolí rodiny N. trápil štěkot, nářek psů a silný zápach už dlouho. Starosta obce se proto obrátil na krajskou veterinární správu, která podle slov mluvčího Petra Vorlíčka dorazila na místo opakovaně, rodina ji ale nepustila dovnitř. Další kontrola proto měla proběhnout za asistence policie.

V tomto prostředí psi v Měníně žili. | zvířecí záchranáři

Část psů darovali

Místní se ale mezitím spojili se zvířecími záchranáři, kteří nechtěli čekat. Rodinu přesvědčili, aby se alespoň části psů vzdala a darovala je. Desítky velmi zubožených, zanedbaných a nesocializovaných zvířat si tak rozebraly záchranné spolky a útulky. Místo státu, který by se měl o ně postarat a hlavně hradit jejich umístění a nákladnou léčbu, zaplatí vše spolky samy ze svých účtů.

Takhle to na dvoře, kde psi žili, vypadalo. | zvířecí záchranáři

Jen odpočívají

Jedním z nich je i třebíčský spolek Kapka pro tlapky, který se ujal sedmi psů a jedné fenky. „Viděla jsem, v čem žili. Byl to neuvěřitelný nepořádek, všude trus, žádné zvíře si nezaslouží žít v takovém prostředí,“ řekla zástupkyně spolku Petra Holzmannová s tím, že to, v čem žili, se na nich také podepsalo. „Je vidět, že opravdu trpěli. Hned první kontrola na veterině odhalila spoustu zdravotních problémů, mají rozsáhlou dermatitidu, někteří se nemohou postavit na nohy. Od té doby, co jsme je přijali, jen odpočívají,“ řekla.

Zaplatí desetitisíce

Vrátit tyto psy do normálního života nebude snadné. „Většinou jsou to starší psi, nesocializovaní, bude s nimi hodně práce,“ řekla Petra s tím, že péče o ně bude navíc i finančně velmi náročná. „Už teď se pohybujeme v tisících a to mají za sebou teprve jen základní vyšetření krve. Celkově bude péče o ně stát desetitisíce,“ uvedla s tím, že vše zaplatí spolek, který je financovaný jen z darů od lidí. „Máme transparentní účet, kam nám může každý, kdo by nám chtěl pomoci, přispět,“ dodala.

Psi zatím hlavně odpočívají. | Jana Ulrichová

Takhle ne

Způsob, jakým byli psi z Měnína odebráni, považuje Petra Holzmannová stejně jako reportérky Blesk tlapek za nesprávný. „Krajská veterinární správa přijela na místo až ve chvíli, kdy už byli psi darovaní. Zkontrolovala je a označila. I když už je asi pozdě, měly by teď přece jen ještě nastoupit úřady, rodině odebrat zbytek psů a zakázat jí chov. Jinak se bude situace za chvíli opakovat,“ řekla Petra.

Tato fenka má na těle rozsáhlou dermatitidu. | Jana Ulrichová

Konečně zasáhli

To se zřejmě i splní. Vypadá to, že majitelé psů, rodina N., nezůstanou bez trestu. Včera, ve středu, u nich v Měníně konečně proběhla kontrola krajské veterinárni správy, jejíž inspektoři dorazili na místo spolu s policií. Ukázalo se, že majitelé měli v domě plném nepořádku a harampádí celkem 76 psů. Většinu z nich už sice předtím darovali útulkům a spolkům, z odpovědnosti se ale nevyvléknou. „Budeme s nimi vést řízení jak za porušení veterinárního zákona, tak i zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Tento pejsek má nejvíc zdravotních problémů. | Jana Ulrichová

Budou k adopci

Všichni psi z Měnína, které má v péči spolek Kapka pro tlapky, teď čeká léčba, kastrace a poté socializace. „Začneme je postupně navracet do normálního života. Doufáme, že jakmile toho budou schopní, najdou nové rodiny, kde se budou mít dobře. Věříme, že jim začne nový život, úplně jiný, než doposud poznali,“ řekla Petra s tím, že zájemci, kteří by si chtěli některého z pejsků adoptovat, mohou spolek kontaktovat písemně na e-mail kapkaprotlapky@seznam.cz.