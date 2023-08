Štefan strávil život v kravíně, pak se ho zbavili. Teď konečně poznává lásku a vyhlíží domov

Štefan (12) je krásný kříženec irského vlkodava, který celý svůj život prožil v kravíně. V jeho 12 letech se ho majitelé zbavili, odložili ho do útulku, odkud si ho převzal do péče spolek Psí senioři v nouzi. Teprve tam teď Štefan poznává správný psí život.

Štefan je velmi pozitivní a na svůj věk i aktivní zvíře. „Říkám mu prdlý dědeček, protože má v sobě spoustu radosti. Teprve teď zřejmě začíná žít a hrozně si to užívá. Věříme, že si ještě bude moct užít i pravého domova,“ řekla předsedkyně spolku Vendula Wolfová, která má nyní Štefana u sebe v Chrástu na Nymbursku v dočasné péči.

Štefan s předsedkyní spolku Vendulou Wolfovou | Jana Ulrichová

Uvítá parťáka

Dvacetikilový Štefan není náročný, ke štěstí mu stačí krátká procházka úměrná jeho věku a zahrada. „Je to velmi kontaktní pejsek, který si užívá všeho, co asi nikdy nezažil,“ řekla Vendula s tím, že v nové domácnosti by uvítal i psího parťáka, protože vyhledává společnost jak lidí, tak i zvířat. Vychází s fenkami i se psy.

Štefan je hezký kříženec irského vlkodava | Jana Ulrichová

Pes pro každého

Podle členů spolku se Štefan hodí do každé rodiny, potřebuje jen, aby se mu nový majitel hodně věnoval. Může žít se staršími lidmi, může i k mladším lidem s rozumnými dětmi. „Je to moc hodný pes vhodný pro každého, kdo hledá vychovaného parťáka, který nevyžaduje velké množství pohybu,“ shrnula Vendula.

Operace očí

I když je Štefan už psí dědeček, je zdravý, má v pořádku srdíčko a ani sono neodhalilo žádné zdravotní problémy. Má pouze horší zrak. „Špatně vidí na obě oči. V polovině srpna ho čeká operace, zatím ale nevíme, jestli jednoho nebo obou očí. Pokud bude úspěšná, měl by vidět,“ řekla Vendula.

Štefan je podle členů spolku velmi milý a šťastný pes | Jana Ulrichová

Chybí jen domov

Díky spolku je nyní Štefan šťastný pes a dává to všem okolo všemožně najevo. Jediné, co mu chybí, je opravdový domov. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.