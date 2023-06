Věk je jen číslo, temperamentní kříženka Fialka je jasným důkazem. Najde ještě domov?

Fialka (8) to neměla lehké. Pochází od majitelů, kteří ji kvůli psychické nemoci nezvládali, uvažovali dokonce o tom, že její život ukončí. Nakonec se jí vzdali a předali ji do péče spolku Psí senioři v nouzi. Ten jí teď hledá nový domov.

I když je Fialce už 8 let, je velmi akční. „Rozhodně bychom jí řekli míň. Je veselá, hravá, ráda aportuje, ráda se mazlí. Je to velice pozitivní pejsek, který by si zasloužil mít svůj domov, své pánečky,“ řekla předsedkyně spolku Vendula Wolfová.

Fialka s Ludmilou Dědečkovou, u které našla dočasný domov | Jana Ulrichová

Hezky, pozitivně

U původních majitelů přitom Fialka neprožila zřejmě nic moc hezkého. „Byla nejspíš i bita,“ řekla Vendula s tím, že přesto fenka na lidi nezanevřela. Musí se na ni ale opatrně. „Žádné prudké pohyby, žádný křik, je třeba k ní přistupovat hezky, pozitivně,“ řekla s tím, že i když se Fialka občas něčeho lekne, nekousne.

Třínohý kocourek Revenant povstal z mrtvých. V péči spolku se zotavuje a čeká na nový domov

Potřebuje pohyb

Zhruba 20kilogramová Fialka může žít v domku i v bytě. „O samotě se chová hezky, štěká jen chvilku, nic neničí. Potřebuje ale pořádně zaměstnat,“ řekla Vendula s tím, že ideální by pro ni byli aktivní majitelé, kteří s ní budou běhat, budou ji brát na svižné procházky nebo výlety, protože Fialka snáší i cestování v autě. Může odejít do rodiny s rozumnými dětmi, zvykla by si i na psího parťáka.

Fialka je velmi temperamentní, miluje hračky, míčky | Jana Ulrichová

Čeká na domov

Fialka, která teď žije u své dočaskářky v Liberci, je živoucím dokladem toho, že věk je jen číslo. „Lidé se nemusí bát adoptovat i takhle staršího pejska,“ řekla předsedkyně spolku s tím, že Fialka je naprosto zdravá, vitální, kus života má ještě před sebou. Do nového domova odejde kastrovaná a očkovaná.

Fialka je hezká, středně velká kříženka | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Falky ujmout a dát jí nový domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.

Fialka je velmi přátelská a mazlivá | Jana Ulrichová

Pomáhají už léta

Spolek Psí senioři v nouzi existuje od roku 2019, jeho zakladatelé se ale záchraně zvířat věnují mnohem déle, už od roku 2014. Specializují se na péči o ty nezranitelnější, staré a nemocné psy ve věku od osmi let výše, kteří nezvládají pobyt v útulkových kotcích a potřebují domácí prostředí. Snaží se jim najít i nové domovy, což v případě psích staroušků není vůbec lehký úkol. Podle předsedkyně spolku ale není, čeho se bát. „Oni vědí, že přišla pomoc, a jsou za ni vděční. Když se to povede, je pak krásné sledovat, jak se zase radují ze života,“ řekla