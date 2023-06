Skončila nechtěná a vyhozená. Podaří se Žorynce změnit osud a najít pravý domov?

Rozplést příběh kříženky jezevčíka Žorynky (asi 7) není jednoduché. Jisté je pouze to, že během svého života šla z ruky do ruky, až zůstala nakonec sama na ulici. Teď je v tachovském útulku U Šmudliny, kde vyhlíží na nový domov.

Žorynka se našla jako volně pobíhající pes. „Díky registrovanému čipu jsme našli jejího bývalého majitele. Ten ji v dobré víře daroval do rodiny, která slíbila, že se o ni dobře postará. Místo toho skončila na ulici,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že v době příjmu fenka hárala. Je proto možné, že ji majitelé neuhlídali a proto ji vyhodili, nebo jim utekla.

Žorynka je kříženec jezevčíka, tomu odpovídá její temperament i povaha | Jana Ulrichová

Umí se ohnat

I proto, čím si prošla, je Žorynka zpočátku k cizím lidem nedůvěřivá. Chvíli jí trvá, než si zvykne. I když je malého vzrůstu, má velké sebevědomí, když se jí něco nelíbí, umí se ohnat. Chybí jí výchova a výcvik, potřebuje proto pevnou ruku. „Není to pes pro začátečníka, ani k malým dětem,“ řekla Gabriela.

Potřebuje pravidla

Žorynka je velmi temperamentní, má ráda procházky i delší túry. Stejně aktivní, sportovně založená by měla být proto i rodina, která si ji adoptuje. „Hodí se do aktivní rodiny bez dětí, k někomu, kdo se jí bude věnovat a všechno potřebné ji naučí,“ řekla Gabriela. „Je to super fenka. Jde jen o to, nastavit jí pravidla, určit hranice. Má povahu jezevčíka, a to není pes úplně pro každého,“ dodala.

Žorynka je hezký pes menšího vzrůstu | Jana Ulrichová

Povely už zvládá

V útulku se Žorynce věnují. Díky tomu už zvládá základní povely. „Ví přesně, co se po ní žádá, ne vždy se jí ale chce poslouchat. Pilujeme s ní chůzi na vodítku, zatím na něm tahá,“ popsala provozovatelka útulku s tím, že i to se časem určitě poddá. „Jinak je to opravdu chytrá psí holka, která je připravená jít do nové rodiny,“ dodala. Zájemci, kteří by se jí chtěli ujmout, mohou kontaktovat útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.