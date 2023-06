Maggie hledá domov nebo alespoň dočasnou péči. Čeká ji náročná operace, spolek ji zaplatí

Fenka pochází od nepřizpůsobivých, kteří se o ni nebyli sto postarat. Zbavili se jí i jejích dvou štěňat. „Je to úžasný pes. Je milá, hodná, kontaktní, společenská. Je očkovaná a kastrovaná,“ popsala předsedkyně spolku Kristina Wurstová. Dodala, že rentgeny, které jí nechaly udělat, ale ukázaly vážné zdravotní problémy.

Maggie mladá, velmi přátelská fenka šarpeje | Šarpej v nouzi z. s.

Dvě operace

Maggie trpí dysplazií, což je vývojová vada kloubu. „Má postižený loket a navíc natržený kolenní vaz, takže jí čekají nejméně dvě operace. Akutní je odoperovat kloub, kde je dysplazie, protože tam dochází k degenerativním změnám,“ popsala Kristina s tím, že později bude potřeba operovat i kolenní vaz.

Maggie miluje vodu | Šarpej v nouzi z. s.

Domov bez schodů

Spolek proto hledá pro Maggie domov nebo alespoň dočasnou péči, kde by mohla všechny tyto zákroky podstoupit a kde by jí pak zajistili i následný klidový režim. „Není to o tom, že by musela být držena někde v kleci. Spíš bychom si pro ni představovali rodinný domek se zahradou a minimem schodů. Bude potřeba ji po operaci hlídat, omezit ji v pohybu a zamezit tomu, aby skákala, to by mohlo výsledek operace zhatit,“ vysvětlila Kristina.

Náklady uhradí

Problém je i to, že u Maggie se může navíc ještě objevit separační úzkost, protože není zvyklá být sama doma. To ve spojitosti s vidinou dvou operací řadu zájemců o její adopci odradilo. „Nabídek přišla spousta, všichni se ale zalekli,“ přiznala předsedkyně spolku. Zdůraznila přitom, že nákladů na operace se lidé bát nemusí. „Budeme se na tom samozřejmě podílet,“ řekla. „Uhradíme všechno, potřebujeme hlavně Maggie někam umístit, aby mohla co nejdříve podstoupit první operaci,“ dodala.

Kdo se zamiluje? | Šarpej v nouzi z. s.

Kdo se zamiluje?

Léčba Maggie bude časově náročná. Po první operaci, pokud nenastanou komplikace, ji čeká dvou až tříměsíční rekonvalescence. „Může to být samozřejmě i delší, mezi operacemi musí být odstup. Chápu, že je to náročné. Lidé si nepořizují psa proto, aby byl nemohoucí a oni se o něj starali. Přesto doufáme, že se najde někdo, kdo se do Maggie zamiluje a potřebnou péči jí poskytne,“ řekla Kristina s tím, že pokud se operace podaří, bude Maggie naprosto zdravá.

Po operacích bude Maggie naprosto zdravá | Šarpej v nouzi z. s.

Pište spolku

Zájemci, kteří by se chtěli Maggie ujmout a poskytnout jí trvalý nebo alespoň dočasný domov, mohou kontaktovat spolek Šarpej v nouzi písemně na e-mail sarpejvnouzi@seznam.cz.