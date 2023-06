Festival Blesk tlapek už zítra: Potkejte psí hvězdy, známé tváře a podpořte dobrou věc

Program plný zábavy, her a ukázek psích dovedností, takový bude Festival Blesk tlapek, který startuje zítra v Praze na Vypichu v 11 hodin. Nachystány budou stánky útulků a záchranných spolků, prodejců s psími krmivy a potřebami a chybět nebude ani občerstvení. Vstup je zdarma.

Spolky a útulky, které se festivalu zúčastní, přivezou také psy k adopci. I letos jeden z nich organizátoři podpoří finančně. Loni darovaly Blesk tlapky výtěžek tomboly, která bude na festivalu k zakoupení, na rozšíření tachovského útulku U Šmudliny. Letos poputují peníze do záchranného spolku Dočasky De De, který už řadu let poskytuje domácí péči mnoha týraným a opuštěným zvířatům. Spolek peníze použije na úhradu veterinárních nákladů a krmení svých svěřenců.

Loňský Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. | Blesk:Foto : Czech News Center / Rusinova Maria

Psí aktivity a ukázky

Na celodenní akci se nebude nikdo nudit.Páníčci a jejich pejsci si budou moct společně vyzkoušet řadu psích sportů a aktivit, a to pod dohledem odborníků. Připravena je puller zóna, treadmill a mushing zóna, k vidění bude ukázka sportovní a moderní lovecké kynologie, bull sporty, tanec se psem nebo psí skok do dálky.

Rudolf Slaba předvede se smečkou svých honičů moderní loveckou kynologii | Jana Ulrichová

Asistenti i záchranáři

V nabitém programu se představí i záchranářští a armádní psi, Zuzana Daušová ze spolku Helppes pohovoří o asistenčních psech, Romana Hájková vysvětlí a názorně ukáže, jak se připravují zvířata pro film, a Tomáš Nushard předvede moderní trénink a prozradí, jak na něj. Se svým sedmiletým záchranářským psem, německým krátkosrstým ohařem Darrenem od Tekly vystoupí i příslušník Hasičského záchranného sboru David Hynek, který se se svými psy zúčastnil mnoha cvičení a zásahů v Česku i v zahraničí. Coby záchranář pomáhal při různých katastrofách včetně letošního ničivého zemětřesení v Turecku. Na toto téma také pohovoří na pódiu.

Soutěže pro všechny

Pro návštěvníky a jejich čtyřnohé parťáky jsou stejně jako loni připraveny i různé soutěže. „Všichni se budou moci zapojit do soutěže o Šampiona Blesk tlapek, kde si budou moci vyzkoušet, jak to chodí na psích výstavách. Pejsci dostanou příležitost projít si také Stezku nástrah, která bude plná laskomin, a společně se svými majiteli se zapojit do soutěže o nejlepší společnou masku pána a jeho psa,“ řekla reportérka Blesk tlapek Kateřina Bokrová Lang.

Kdo bude Superhrdina?

Novinkou letošního ročníku je volba psího Superhrdiny. Z příběhů, které čtenáři a fanoušci Blesk tlapek poslali do redakce, vybraly reportérky pět nejzajímavějších. O tom, který z nich vyhraje, rozhodnou návštěvníci festivalu. Na speciální tabuli budou moci dát hlas tomu příběhu, který je nejvíce zaujme nebo chytne za srdce. Vítěz dostane ocenění a bude navíc i slavnostně dekorován.

Hledáme Psího hrdinu | Blesk

Stop úvazům

Zatímco loni dávali návštěvníci festivalu pac proti množírnám, letos budou moci během celého dne připojit svůj podpis pod petici Stop úvazům europoslance a velkého bojovníka za práva zvířat Jiřího Pospíšila, který se snaží prosadit a uzákonit zákaz chovu psů na úvazech, tedy na řetězech a provazech u boudy. K tomuto velmi diskutovanému tématu promluví i na pódiu.

Europoslanec Jiří Pospíšil na loňském festivalu Blesk tlapek | Blesk:Martin HyklCzech News Center

SOS linka s Martou

Už podruhé přijde Blesk tlapky na festival podpořit Marta Kubišová, která zasvětila ochraně zvířat velkou část svého života. Poté, co skončilo vysílání pořadu Chcete mě, který léta uváděla, spojila svou tvář s projektem Blesk tlapek, jehož reportérky označila za své pokračovatelky. Na Psím festivalu společně spustí SOS linku, která bude sloužit veřejnosti k nahlášení možného týrání zvířat a kde každého volajícího uvítá hlas slavné zpěvačky.

Loňský Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. | Blesk:Martin Přibyl CNC

Známé tváře

Festival budou společně moderovat Bořek Slezáček a známý propagátor bull sportů Daniel Ždárský. Kromě Marty Kubišové dorazí i spousta dalších známých tváří včetně hvězd seriálu Ulice. Návštěvníci se mohou těšit na Ljubu Krbovou, Kristinu Kloubkovou, Tomáše Weimanna, Michelle Hansen nebo na Václava Slabyhoudka alias pana Lišáka z pořadu Na lovu. Zazpívají Heidi Janků a Pavel Vítek. „Návštěvníci, kteří podepíší petici proti držení psů na úvazu, se budou moci v petičním stanu s některými z nich vyfotit,“ řekla reportérka Blesk tlapek Jana Ulrichová.

Herečka Dana Morávková na loňském Festivalu Blesk tlapek. | Blesk:Martin HyklCzech News Center

Kelímky štěstí

Kromě bohaté tomboly budou na festivalu na prodej také Kelímky štěstí. Návštěvníci, kteří si je za 100 korun zakoupí, v nich najdou různé výhry, a to v hodnotě od 40 až do 1000 korun. Výhru obdrží hned na místě, po otevření kelímku.