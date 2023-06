Dovolená 2023: Češi příliš nešetří, cestovky hlásí rekordní tržby. Vede Turecko a Řecko

Lidé mají o cestování čím dál větší zájem, což ostatně potvrzují rekordní tržby cestovních kanceláří. „Zájem o letní dovolené je letos obrovský a počet prodaných zájezdů je o desítky procent vyšší než bylo loni touto dobou a stejně tak i ve srovnání s poslední předcovidovou sezónou 2019. Červnové a červencové kapacity jsou v tuto chvíli ze dvou třetin naplněné, což je na začátek června vysoké číslo, které ale přesně ilustruje současný zájem o cestování,“ sdělil Blesk Zprávám mluvčí CK Fisher Jan Bezděk.

Rekordní zájem

Podobné výsledky hlásí také cestovní kancelář Čedok. „Zájem o letní dovolenou je rekordní, naopak překonává u Čedoku prodeje před pandemií i loňskou sezónu, která byla u nás nejlepší od roku 1989. Rezervace na léto máme aktuálně dvojnásobné oproti roku 2022 a za první čtvrtletí roku 2023 máme v předprodejích nárůst o více než 120 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Zájezdy na léto máme vyprodané přibližně ze 70 % a vstupujeme aktuálně do období last minute prodejů. Pokud nenastanou nějaké nenadálé okolnosti, očekáváme velmi úspěšnou sezónu,“ přitakala pro Blesk Zprávy tisková mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

„Již samotný prodej na letošní sezónu, který odstartoval v září 2022, začal velmi dobře a tento trend stále trvá,“ potvrdila Blesk Zprávám mluvčí CK Blue Style Ilona Topolová.

Zájem je i o dovolené v tuzemsku. „Zájem o dovolené v zahraničí a tuzemsku překonávají dosavadní očekávání. Tržby ze zájezdů a pobytů za letošní duben a květen jsou meziročně o 75 % vyšší,“ píše se v tiskové zprávě zážitkového portálu Slevomat. Vyplývá tak z dat portálu.

4 či 5 hvězd a all inclusive na pláži

A na kolik peněz Čechy průměrně vyjde dovolená? „Průměrná výše útraty za pobyt v tuzemsku se aktuálně vyšplhala na 5000 korun, což je meziročně o 13 % výše, v zahraničí pak dosáhla na 9000 korun. V tomto případě je nárůst zhruba 5 %,“ stojí dále v tiskové zprávě.

Češi jsou letos dokonce ochotnější si za hezkou dovolenou připlatit, přestože je vysoká inflace. Oblíbené jsou luxusní hotely u pláže. „Průměrná cena, kterou jsou Češi ochotní zaplatit, roste, což odráží skutečnost, že jsou čím dál zcestovalejší, vědí, co chtějí a chtějí si dovolenou maximálně užít. Nejčastěji voli kvalitní 4 a 5 hvězdičkové hotely s all inclusive stravou ideálně přímo na pláži,“ uvedl Bezděk.

Češi se nechtějí vzdát cestování

Lidé cestování zbožňují a nechtějí se vzdávat zážitků. „Už loňské léto ukázalo, že Češi cestování milují a nechtějí si ho nechat vzít. Navíc už loni v létě jsme často od zákazníků slýchali, že než si nechat úspory znehodnotit inflací, to raději část z nich procestují a vymění je za zážitky, které jim nikdo nevezme. A tento názor slýcháváme letos opět,“ řekl mluvčí cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný Blesk Zprávám.

„Dovolenou si prostě chtějí dopřát a užít, navíc nedošlo k výraznému zdražení zájezdů,“ přisvědčila Pavlíková.

A co vlastně stojí za menším zdražením dovolených? „Aktuální ceny zájezdů již reflektují zdražení vstupů, především letenek a energií, přesto se aktuálně jedná o zdražení relativně mírné, u většiny destinací v rozmezí 5- 10%,“ vysvětlil Šatný. „Největší roli na růst cen má především zdražení letenek a energií, ale zdražit musely vzhledem k inflaci i samotní hoteliéři. Silná koruna samozřejmě Čechům a jejich cestování nahrává a je to i jeden z důvodů, proč se daří držet růst cen na takto rozumných číslech.“

Nejoblíbenější je Turecko či Řecko

Veliké oblibě se tradičně těší například Turecko či Řecko. „Oblíbené jsou letos určitě tradiční a prověřené destinace jako je Turecko, řecké ostrovy, Španělsko, ale i Egypt nebo Spojené arabské emiráty. Velkému zájmu se těší i letošní novinka Jordánsko, což je destinace, která v sobě dokáže ideálně skloubit relax u moře a poznávání historických památek, jako je například skalní město Petra,“ vyjmenoval Bezděk.

I v Čedoku se největším zájmu těší Turecko, Řecko, Egypt, Španělsko či Spojené arabské emiráty. Oblíbené je však také Bulharsko. „V Turecku se nejvíce daří zájezdům na Tureckou riviéru, ale také do letovisek u Egejského moře v oblasti Bodrumu, Izmiru a Dalamánu. V Řecku je největší zájem o ostrovy Rhodos a o Krétu, ve Španělsku jsou to pak Kanárské ostrovy, kdy roste zájem o Fuerteventuru, kam se létá z Prahy a nově i z Brna,“ uvedla Pavlíková.

U řeckých ostrovů jsou dále oblíbené ostrovy Korfu a Zakynthos, dodal Šatný.

Skokani roku? Černá Hora či Albánie. Letí i Madeira

Bulharsko je oblíbené kvůli svým nízkým cenám. „U Bulharska, které vždy patřilo k levnějším destinacím, má vliv na letošní velký zájem i poměrně nízký růst cen, i let sem je navíc krátký, necelé dvě hodiny, takže také zdražení letecké dopravy má na celkovou cenu zájezdu menší vliv než u destinací, kam let trvá déle,“ sdělil Šatný Blesk Zprávám.

„Skokanem roku jsou Albánie, Černá Hora i Madeira. Z delších zájezdů se nejvíce prodávají plavby po Nilu, okruhy po Turecku nebo Madeiře,“ informovala Pavlíková o méně tradičních destinacích a delších zájezdech.

V CK Blue Style se pak kromě tradičních destinací těší velkému zájmu i ostrov Kypr, Madeira či Lefkadu. Lidé mají navíc velmi rádi ostrov Mallorca nebo italskou Kalábrii.

Slevomat pak uvádí, že mezi nejprodávanější destinace na jeho portálu patří Slovensko, Rakousko a Maďarsko. A jaké jsou oblíbené destinace v Česku? Již tradičně jsou to Krkonoše, Šumava, lázeňský trojúhelník nebo jižní Čechy a jižní Morava, píše se v tiskové zprávě portálu.

Cestovky: S last minute neotálejte

Pokud si chcete dopřát last minute dovolenou, neměli byste otálet. „Letošní last minute bude určitě ovlivněn velkým zájmem během first momentu – kapacit bude méně, než v minulých sezónách a stejně tak asi nebude příliš klesat cena zájezdu,“ řekl Bezděk.

„Aktuálně už jsou zájezdy na poslední chvíli na nejvýhodnějších cenách,“ podotkla Pavlíková. „Pokud budou zájemci o dovolenou flexibilní, tedy nebude jim záležet na konkrétním datu odjezdu a návratu, destinaci, dovolenou na last minute určitě pořídí.“ Naproti tomu rodiny s dětmi nebo lidé, kteří potřebují konkrétní termín, už takový výběr mít nebudou, dodala mluvčí.

V oblíbených termínech jsou navíc nejoblíbenější hotely vyprodané. „Dlouhodobě jsou nejprodávanější termíny přes státní svátky v červenci nebo přelom července a srpna, obecně vedou prázdniny,“ uvedla Pavlíková.

Za poznáním i odpočinkem

Zvláštní pozornost si zaslouží také současné cestovatelské trendy, které jsou výsledkem toho, že jsou lidé čím dál zcestovalejší. „Obecně turisté stále více preferují kombinace, tedy poznávání a klasický odpočinek u moře. Trendem jsou i kratší pobyty u moře, ale několikrát za rok a na různých místech. Populární jsou kromě leteckých dovolených i vlakové zájezdy,“ řekla Pavlíková.

„I nadále roste zájem o týdenní zájezdy na úkor delších, 10ti, 11ti či 14ti denních,“ dodal Šatný.

Lidé už také nechtějí trávit dovolenou pouze relaxováním u moře. Svou dovolenou chtějí mít pestřejší. „Stále více klientů chce do destinací, kde lze pobytovou dovolenou, tedy odpočinek u moře nebo u bazénu, kombinovat s aktivitami typu vodní sporty, pěší túry nebo poznávání historie místa, kde svoji dovolenou tráví,“ sdělila mluvčí CK Blue Style.

Podle Slevomatu pak přibývá dovolenkářů, kteří preferují cestu po vlastní ose, tedy vlastním autem. Mezi nejprodávanější destinace tak patří ta místa, která mají dobrou dojezdovou vzdálenost. „Vůbec poprvé vidíme, že mezi Čechy nejoblíbenějšími letními destinacemi se letos drží Polsko, které tak přeskočilo Chorvatsko. Velkou roli v tomto ohledu hraje zdražování a přechod Chorvatska na jednotnou měnu euro, které dále akcelerovalo už tak dlouhodobě rostoucí ceny v zemi,“ uvedl ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.

Hitem Marsa Matrouh či egyptská Taba

A jaké destinace cestovní kanceláře speciálně doporučují čtenářům Blesk Zpráv? „Velký zájem vidíme o egyptskou Tabu, díky které se dá spojit odpočinek u Rudého moře s jednodenními výlety do sousední Izraele a jordánské Petry. Díky tomu tak během jedné dovolené navštíví dokonce tři země. Bestsellerem je také letovisko Marsa Matrouh u Středozemního moře, voda skoro jako někde v Karibiku a jen tři hodiny letu,“ doporučila Pavlíková.

Na letovisko Marsa Matrouh upozornila také mluvčí CK Blue Style. „Je to nová destinace, kam se z Prahy dostanete letem za pouhé tři hodiny a která připomíná exotický Karibik. Bílý jemný písek, průzračné moře právě zde vytváří velmi exotickou atmosféru. Navíc je to místo, ze kterého se velmi jednoduše dostanete do krásné oázy Síwa, Alexandrie nebo do Káhiry,“ popsala Topolová Blesk Zprávám.

Co se týče Chorvatska, může být výhodné se tam dopravit letecky. „Letecké zájezdy do Chorvatska v červnových termínech klesly na minimum, takže jsou stejně výhodné jako s jiným typem dopravy,“ sdělila mluvčí Čedoku.

Dětské programy

Pro děti jsou pak vhodné dětské kluby CK Alexandria, například jejich Karcoolkovský program s českými animátory. Připraven je program také pro dospělé.

A kam se podívat, pokud vás to netáhne k moři? „Kouzelný může být například pobyt v Hrabovské dolině v Nízkých Tatrách. Slovenská kuchyně má šmrnc, všude okolo jsou turistické i cyklistické stezky, místní památky i atrakce. Na blízký vrchol Malinné se dá vyjet lanovkou, zabavit se lze i v nedalekém aquaparku Tatralandia,“ doporučil čtenářům Blesk Zpráv ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.