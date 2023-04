Navzdory inflaci skupují Češi dovolené ve velkém, opět vede Chorvatsko. Na co si dát po covidu pozor?

Česká republika se sice potýká s vysokou inflací, přesto Češi skupují dovolené ve velkém. „Oproti loňsku jsme zaznamenali 100% nárůst zájmu o letní dovolené,“ sdělila Blesk Zprávám mluvčí největší cestovní agentury v ČR Invia.cz Jiřina Ekrt Jirušková. Očekává se, že se situace okolo dovolených vrátí do stavu před pandemií. A na co si dát při výběru dovolené pozor? Jaké jsou nejoblíbenější destinace Čechů v letošním roce? Dozvíte se v dnešním článku.

Ačkoli Česko drtí inflace, ani všeobecné zdražování neodradilo lidi od nakupování letních dovolených. Největší cestovní agentura Invia hlásí velký zájem o pobyty u moře, agentura dokonce očekává stejný zájem o zájezdy jako v období před pandemií.

„Oproti loňsku jsme zaznamenali 100% nárůst zájmu o letní dovolené. Nejen prodeje v rámci first minute nabídky vypadají velice optimisticky, očekáváme tak, že se letošní letní sezona bude pohybovat na stejné úrovni jako v předcovidovém roce 2019, nebo ji dokonce v prodejích překoná,“ sdělila Blesk Zprávám Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí Invia.cz.

Zvýšené prodeje hlásí také oblíbený portál Slevomat. „Cestování se i v době vysoké inflace stalo jednou z věcí, za kterou si Češi rádi zaplatí. Respektive podle prodejů to vypadá, že o prázdninách se našinci nenechají ošidit. Prodeje jsou prozatím tak meziročně o deset procent vyšší,“ prozradil Blesk Zprávám ředitel zážitkového portálu Slevomat Ladislav Veselý.

Většina států již zrušila protipandemická opatření, což vrací cestovní ruch do původní podoby před koronavirem. „Lidé se v posledních letech báli cestovat kvůli komplikacím spojeným s covidem. Nyní už jsou však pandemická opatření ve většině zemí zrušena, zákazníci se tak mohou bez problémů pustit do plánování letního pobytu s předstihem a využít tak zatím ještě bohaté nabídky zájezdů. Zároveň mají možnost si připlatit za pojištění a v případě nemoci o své peníze nepřijdou,“ řekla Ekrt Jirušková Blesk Zprávám.

Zájezdy se rychle vyprodávají, je potřeba si svůj termín zarezervovat včas. „Vypadá to, že letní sezona 2023 bude opravdu silná, některé cestovní kanceláře už hlásí, že mají nabídky letních dovolených prodané z více než 50 %. Ideální tedy je s výběrem dovolené neotálet a zarezervovat si svůj pobyt s předstihem,“ poradila Ekrt Jirušková čtenářům Blesku.

Největší zájem je o všední dny spojené se svátky. „Z jednotlivých termínů je největší zájem o začátek července, konkrétně dovolené na státní svátek Cyrila a Metoděje (a následně Jana Husa) bývají tradičně vyprodány jako první,“ dodala.

Rezervaci neodkládejte

Zejména rodiny s dětmi by se měly mít na pozoru, co se týče vybírání dovolené na poslední chvíli. „Rozhodně nedoporučujeme čekat na last minute nabídky a odkládat nákup dovolené na poslední chvíli. Zejména rodinám s dětmi by se tento přístup nemusel vyplatit a je možné, že v jejich volném termínu již nebudou ve vybrané destinaci dostupné pokoje s možností přistýlky pro děti,“ doporučila mluvčí Invia.cz.

„Samostatnou kapitolou jsou rodiny se dvěma (a více) dětmi – ti na poslední chvíli žádný pokoj se dvěma (a více) přistýlkami neseženou – takových pokojů je v destinacích velmi omezený počet,“ dodala.

Důležité je také myslet na situaci v ostatních zemích. „Při nákupu a plánování dovolené je dobré také počítat se situací v ostatních zemích. Například Britové po covidové pauze letos poprvé nakupují dovolenou ve velkém, v důsledku čehož už nyní některé řecké hotely hlásí plno,“ řekla Ekrt Jirušková.

Výhodnější je nebýt limitován přesným datem dovolené, což omezuje výběr a nedoporučuje se rezervaci odkládat. „Pokud jste tedy limitováni přesným termínem, ve kterém můžete odjet na dovolenou, či máte konkrétní představy o hotelu a své dovolené, ze kterých nechcete či nemůžete slevit, případně jste rodina se dvěma a více dětmi, určitě na nic nečekejte a svůj pobyt si rezervujte ideálně ještě do konce dubna,“ poradila mluvčí Invia.cz čtenářům Blesku.

Ověřujte si kvalitu hotelu a jeho služeb prostřednictvím Google vyhledávače, případně si můžete prohlédnout přímo internetové stránky portálu Invia.cz, který obsahuje recenze přímo od českých cestovatelů. Obdobně funguje například stránka Booking.com.

„Pokud si chcete být jisti kvalitou služeb ve vámi vybraném hotelu, doporučuji vyhledat si hodnocení hotelu na internetu. Můžete se buďto podívat do vyhledávače a najít si hodnocení například na Google. Nebo se podívat na stránky Invia.cz, kde máme hodnocení více než 26 000 hotelů psaná v češtině a pochází z reálných zkušeností zákazníků, kteří hotel osobně navštívili. Z recenzí si pak můžete udělat obrázek o tom, v jakém stavu se nachází vybavení hotelu, jestli je k dispozici dostatek vyžití po děti nebo třeba zda byli čeští návštěvníci spokojeni se stravou. Všechny tyto aspekty je dobré zhodnotit, než vyrazíte za sluníčkem na vytouženou dovolenou,“ uvedla Ekrt Jirušková.

Zákazníci by se neměli bát vyrazit i jinam, než jim doporučí známí. „Moje rada je poměrně jednoduchá – nebát se objevovat. Mnozí zákazníci jsou konzervativní a často se vrací na stejná místa nebo obecně vyhledávají lokality, které vidí na sociálních sítích nebo se s nimi chlubí známí. Což mnohdy vede k tomu, že jde obecně o hodně oblíbená místa, která pak v sezoně praskají ve švech,“ doporučil Veselý.

Může se tak stát, že narazíte na podobně lazebné místo, ale zaplatíte za něj méně peněz. „Moje doporučení proto zní – nebojte se jet o kousek dál. Můžete být mile překvapeni, že vás čeká nejen větší klid, ale i levnější ubytování a nové zážitky. Krásně je to vidět na příkladu Krkonoš. Historicky nejoblíbenější tuzemská destinace. Přitom ale stačí vyrazit jen o pár kilometrů kousek vedle, tedy za polské hranice, a rázem dostanete lepší ubytování za stejné nebo dokonce nižší ceny než v ČR,“ uzavřel.

Neobvyklým trendem je Polsko

A které destinace jsou hitem Čechů? Rozhodně mezi nimi nesmí chybět Chorvatsko či Itálie. „Mezi nejoblíbenější země, kam Češi vyráží na letní dovolenou, dlouhodobě patří Řecko, Egypt, Turecko, Tunisko, Bulharsko, Chorvatsko, Španělsko a Itálie,“ sdělila Ekrt Jirušková Blesk Zprávám.

„Asi nepřekvapí, že největším evergreenem je tradičně Chorvatsko,“ potvrdil Veselý. „Svá oblíbená místa si mnozí rezervují dlouho dopředu. A pak česká klasika, tedy hory, Lipno, popřípadě lázeňský trojúhelník a jižní Morava.“

Nejoblíbenější destinace v jednotlivých zemích | Invia.cz, Jiřina Ekrt Jirušková, Blesk

Jsou však méně obvyklé destinace, o které je nyní větší zájem. „Naopak mezi méně obvyklé destinace, které jsou nyní na vzestupu, patří Madeira, Albánie, nebo třeba Černá Hora,“ řekla mluvčí Invia.cz.

Zvýšený zájem je však také o Polsko. Jsou tam totiž čisté a písčité pláže. „Novým trendem, který pozorujeme od loňského roku, je zvýšený zájem o Polsko. A to konkrétně tamní stranu Krkonoš a také letní pobyty u Baltu. Češi nově objevují, že tamní pláže jsou krásné, čisté, písčité. Navíc pro mnohé je i Polsko cenově dostupnější. Dovolená tam často vychází levněji než právě v Chorvatsku a zároveň platí, že tamní služby jsou na vysoké úrovni,“ sdělil Veselý Blesk Zprávám.