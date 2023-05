Dovolené v Chorvatsku zdražily, rodiny za ně dají i 40 tisíc! Ekonom vysvětlil důvody

Dovolená v Chorvatsku se letos prodraží, přesto se sem podle odhadů chystá až milion Čechů, píše server Novinky.cz . Podle cestovních kanceláří bude dovolená pro celou rodinu stát až 40 000 kč. A co všechno tedy zdražilo? To popsal ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Ná­klady na cestu a pobyt v Chorvatsku stouply pro průměrnou rodinu o tisíce korun. Přesto se podle odhadů do této země v létě chystá rekordní milion Čechů, napsaly Novinky.cz. Zájezdy do Chorvatska zdražily proti loňsku v průměru zhruba o patnáct procent. To je více než u jiných destinací.

„Dosavadní prodeje jsou zatím velmi silné a výrazně převyšují stejné období z loňského roku, který byl pro cestovní kanceláře velmi povedený,“ řekl mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.

V CK Travel Family jsou některé hotely na léto již vyprodané, uvedla ředitelka Blanka Hrubá. Do Chorvatska podle ní tento rok vyrazí o 13 procent více klientů než loni. Například za Chorvatsko rodiny zaplatí za dovolenou v průměru do 40 000 korun, řekla.

„Loni do Chorvatska odjelo necelých 850 tisíc, což je po předcovidovém roce 2017 druhý nejvyšší počet. Přes šesti lety bylo Čechů v Chorvatsku přesně 850 tisíc. Nyní zatím tuzemské cestovní kanceláře hlásí o pětinu až čtvrtinu vyšší zájem o zájezdy do této destinace. Takže skutečně nelze vyloučit, že do Chorvatska letos zavítá na dovolenou přes milion Čechů,“ sdělil ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank.

Co všechno zdražilo?

„Lehce zdražilo ubytování nabízené napřímo ubytovateli nebo přes rezervační systémy. Na druhou stranu silná koruna část nárůstu eliminuje,“ řekl Právu mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

V Chorvatsku stouply především ceny potravin a služeb. Částečně kvůli inflaci, která přesahuje 13 procent, a také kvůli pře­chodu na euro. Nejvíce podražila káva, pivo a pečivo, píšou Novinky.cz.

„V Chorvatsku se sice oproti loňsku ceny citelně zvýšily, avšak pořád méně než v Česku. Například potraviny v březnu zdražovaly v Chorvatsku meziročně o zhruba sedmnáct procent, v Česku ale o bezmála 24 procent. Navíc česká koruna v uplynulých dvanácti měsících výrazně zpevnila vůči euru, na které Chorvatsko letos přešlo,“ sdělil Kovanda Blesk Zprávám.

Dražší je dále ubytování. Ceny hotelů stouply o zhruba pětinu. Podobné to je i v případě soukromých rodinných apart­mánů. „Loni se zde pronajímal běžný apartmán většinou za 80 eur za noc, nyní je to zpravidla stovka,“ řekla Právu Denisa, česká provozovatelka apartmánů na ostrově Vir na Dalmácii.

„Přechodu na euro využili chorvatští hoteliéři a vlastníci apartmánů a další tamní poskytovatelé služeb, aby si něco ‚přirazili´ k ceně nad rámec objektivního navýšení nákladů,“ řekl Kovanda. „V Chorvatsku, alespoň právě v jeho turistickém segmentu, se totiž se vstupem do eurozóny rozmohla takzvaná zisková inflace. Tak největší švýcarská banka UBS označuje inflaci, která pramení z nárůstu marží a zisků firem, třeba provozovatelů hotelů, a to nárůstu na úkor zákazníků a spotřebitelů.“

Méně podražila doprava do Chorvatska. Nejčastějším prostředkem je stále auto a ceny pohonných hmot v tranzitních zemích, jako je Slovensko, Rakousko či Maďarsko, většinou proti loňsku mírně klesly nebo zůstaly na podobné úrovni. Odborníci ovšem předpokládají, že se začátkem turistické sezóny dojde ještě pravděpodobně ke zdražení.

Náklady na cestu mohou zvednou i dálniční známky, ale jejich růst není nijak dramatický. Nejvíce zdražila desetidenní známka na Slovensku, a to z 10 na 12 eur (285 Kč). V Rakousku to je posun z 9,60 na 9,90 eura (235 Kč). V ostatních zemích zůstávají ceny na loňské úrovni.

Letenky obecně meziročně zdražily o přibližně pětinu. V případě Chorvatska není růst většinou tak dramatický. Například se Smartwings lze letenku z Prahy do Splitu stále pořídit i za cenu jen těsně nad třemi tisíci. Oblíbené je také spojení s nízkonákladovým Ryan­airem do Zadaru.

„Zájezdy do Chorvatska tolik zdražují zejména kvůli zdražení letenek, tedy například leteckých paliv. Kvůli dražším energiím citelně zdražuje ovšem i přímé vlakové spojení z Česka. Nicméně zdražení energií či paliv se týká i dalších destinací, jako je zmíněné Bulharsko nebo Tunisko. Proč je tedy v Chorvatsku zdražení vyšší než jinde? Důvodem je přijetí eura. Země společnou jednotnou měnou platí od letošního ledna,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.