Před dvěma staletími ho nechali Lichtenštejnové přestavět na umělou zříceninu. Nyní se břeclavský zámek blíží k té skutečné. Radnice to tak nechce nechat a plánuje jeho výraznou přestavbu. Má návrh studie proveditelnosti, marketingový plán i vizualizaci. Nyní hledá partnera, který by se s ní do přestavby na luxusní hotel pustil.