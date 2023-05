Návštěvníci festivalu Blesk tlapek vyberou NEJ čtyřnohého kamaráda: Kdo se stane psím superhrdinou?

Z příběhů, které čtenáři a fanoušci Blesk tlapek poslali do redakce, jsme vybrali pět nejzajímavějších. O tom, který z nich vyhraje, rozhodnou návštěvníci festivalu. Na speciální tabuli budou moci dát hlas tomu příběhu, který jen nejvíce zaujme nebo chytne za srdce. Vítěz dostane ocenění a bude navíc i slavnostně dekorován.

Kira | Jana Ulrichová

Pro koho hlasovat?

Kira – fenka, kterou její majitel surově trýznil, na lidi přesto nezanevřela. Majitelce, která ji zachránila, lásku a péči mnohonásobně oplácí. Dokonce jí pomáhá v práci. Dochází s ní do centra pro oběti domácího násilí, kde působí jako pomocný terapeut.

Růženka – fenka, která působí jako canisterapeut. Její panička na dotaz, proč by měla právě ona být superhrdinou, napsala: „Protože dokáže přinášet lásku a radost těm, kteří už jí moc nemají. Protože dokáže vrátit stařečky do života a probudit v nich pocity štěstí a radosti.“

Růženka | čtenáři

Thor – pes mohutného plemene boerboel, který ač byl po náročné operaci nádoru, dokázal během vycházky najít srnu zamotanou do ostružiní. Svého majitele k ní dovedl a trpělivě počkal, až uvězněnou srnku vyprostí. “Připadá mi neuvěřitelné, že pes této rasy dokáže pomoci jinému zvířeti,“ napsal jeho majitel.

Ňéňa – roztomilá adoptovaná fenka francouzského buldočka zachránila svou paničku poté, co její 20letý syn podlehl smrtelnému pracovnímu úrazu. „Po té zprávě se mi už nechtělo žít. Ona si na mě ale položila hlavu, upřela na mě své velké oči a já v nich četla: Přece to nevzdáme. Ona byla statečná, já ne.

Leon – malý rošťák, který miluje život, o nějž v jednu chvíli sám bojoval. Majitelka si ho adoptovala po smrti tatínka. „Od prvního okamžiku to byla láska. Má něco z jeho povahy. Vyplnil tu bolest. Vždycky jsem chtěla pejska, bylo to přání od mých dětských let. A najednou tu byl, malý šmudla, který v životě neprožil nic dobrého, přesto na lidi nezanevřel. Teď svými příběhy ze života baví lidi a rozdává radost,“ popsala jeho majitelka

Festival už se blíží

Blesk tlapky zvou všechny milovníky zvířat na svůj psí festival už podruhé. I letos je pro příchozí připraven nabitý program plný zábavy, her a ukázek psích dovedností. Své stánky budou mít na louce na Vypichu útulky a záchranné spolky, které přivezou své svěřence hledající nový domov. Chybět nebude tombola, jejíž výtěžek věnují Blesk tlapky spolku Dočasky De De. Zatímco loni mohli dát návštěvníci festivalu pac proti množírnám, letos budou moci svým podpisem podpořit petici STOP ÚVAZŮM, europoslance Jiřího Pospíšila, který chce prosadit a uzákonit zákaz držení psů na řetězech a provazech u boudy. Celým dnem provedou Bořek Slezáček a odborník na bull sporty Daniel Žďárský.

Thor | čtenáři

Na co se těšit?

Pro sportovní nadšence bude připravena puller zóna, treadmill nebo mushing zóna, k vidění bude ukázka sportovní a moderní lovecké kynologie, tanec se psem nebo psí skok do dálky. Všichni se budou moci zapojit také do různých soutěží, jako je Šampion Blesk tlapek, kde si budou moci vyzkoušet, jak to chodí na psích výstavách, budou si moci projít Stezku nástrah plnou laskomin, a zapojit se do soutěže o nejlepší masku pána a jeho psa. Vstup je stejně jako loni zdarma.