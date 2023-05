Co je to za šílence? Ptají se lidé z okolí ulic Zahradní a Dr. Ed. Beneše v Hlučíně. Den co den se na jejich křižovatce objevují kovové hroty útočící na chodce i auta. Hlásí se i dotčené oběti neznámého záškodníka, jenže zatím jen na internetu…

Nepochopitelné počínání si někdo očividně užívá, protože jakmile hroty někdo z chodců či cyklistů posbírá a odklidí, nejpozději do dvou dnů jsou tam znova! je tedy možné, že pachatel bydlí někde blízko křižovatky...

„Trvá to už měsíce! Vodíme tudy děti do školy a chodíme tu jak po minovém poli. Sama jsem měla propíchlou botasku, naštěstí ne až na nohu,“ řekla Blesk.cz Michaela R. Zatím to nikomu nenahlásila. „Myslíte, že někoho, kdo to dělá, chytí? Musely by tu být kamery,“ zdůvodnila.

Píchlo tu i malé auto

Záškodník zatím může být víceméně v klidu, protože lidé zatím zuří jen sociálních sítích. Lidé si stěžovali kromě probodnutých bot i na píchlou duši u bicyklu.

„Před časem tu píchlo kolo i takové malé vozítko technických služeb. To už je ale docela dávno, takže si to ještě nikdo s úmyslem nespojoval,“ myslí si Michaela R. Vzhledem k tomu, že následky zřejmě nejsou doposud vážné, nikdo tuhle podlost nehlásil.

Plná hrst za pět minut

Redaktor Blesk.cz na místě během pěti minut nasbíral plnou hrst hrotů. Válely se na chodníku i na silnici. Dva dokonce trčely zabodnuté do spár hrotem vzhůru! Hroty obdrželi překvapení strážníci. „Nikdo nám nic neoznámil,“ podotkli a hroty si vyfotili.

Policie rovněž o ničem nevěděla. „Zatím nemáme žádný podnět či oznámení. Pokud byl někdo jakkoli poškozen, ať už na zdraví či na majetku, nechť se obrátí na hlučínské obvodní oddělení,“ vyzval policejní mluvčí René Černohorský.

VIDEO: Šílenec nastražil u rybníků u Dětmarovic ppřed časem ostré bodce.

délka: 00:44.60 Video Video se připravuje ... Pasti u rybníků Michal Charbulák