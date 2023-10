Rózička a Čenda mohli skončit na talíři. Jejich páníček jedl psy! Najdou společný domov?

Manželata, tedy Rozičku (asi 10) a Čendu (asi 12) spojuje děsivá minulost. „Je opravdu hrozná. Žili u majitele, který měl smečku psů, a ty i jedl,“ řekla předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová, která má teď Manželata u sebe v Chrástu na Nymbursku.

Manželata s předsedkyní spolku Vendulou Wolfovou | Jana Ulrichová

Tři roky v kotci

I když Čenda s Rózičkou na talíři neskončili, je ale na nich znát, že nic dobrého nezažili. Po smrti majitele skončili v záchytných kotcích, kde žili tři roky. Nikdo je nechtěl, útulek proto oslovil Psí seniory v nouzi s žádostí o jejich přijetí. Díky tomu si teď Manželata užívají dosud nepoznané domácí péče a učí se, jak vypadá normální psí život. Jsou ale stále velmi opatrní.

Vypadají jako nerozlučná dvojice, podle členů spolku ale mohou do nových domovů odejít i jednotlivě | Jana Ulrichová

Dají se oddělit

Manželata sice bez sebe zatím nedají ani ránu, zástupci spolku jsou přesvědčeni, že v případě adopce je možné, dokonce i vhodné je rozdělit. „Zkoušíme je oddělovat. Jeden bez druhého méně zlobí,“ řekla Vendula s úsměvem. Dodala, že i když jsou ještě bázliví, Rózička už se začíná mazlit a postupně se otrkává i Čenda. „Doma se chovají hezky, nic neničí, neštěkají, dodržují už i hygienické návyky, a chodí i na vodítku,“ řekla.

Potřebují čas

Pro Rózičku i Čendu by byl ideální rodinný domek se zahradou, zvládli by ale i život v bytě. Hodí se ke starším i mladším lidem, důležité je, aby noví majitelé byli trpěliví a dali jim čas. „Měli by to být lidé s velkým srdcem, kteří nebudou čekat, že se k nim pejskové budou hned během první hodiny hrnout,“ řekla Vendula s tím, že Rozička je dominantnější, Čenda zase pohodovější.

Rózička se už i ráda pomazlí | Jana Ulrichová

Připraveni odejít

Oba pejskové jsou zdraví, mají pouze nadváhu, takže noví majitele musí být zodpovědní a nadále u nich dodržovat hubnoucí režim. Čendu ještě čeká trhání zubů, pak už budou moci oba odejít do nového domova. Zájemci, kteří by jim ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat spolek telefonicky na čísle 776 666 258, mohou také poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.