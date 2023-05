Aiša uběhla desítky kilometrů, aby se stala miláčkem útulku. Máte také psího superhrdinu?

Aiša žije v útulku, který spolek provozuje v Horšovském Týně na Domažlicku, už téměř tři roky. Kvůli zdravotním potížím přišla o jedno oko, nijak ji to ale neomezuje. Je milá, přítulná, a v útulku spokojená. „Pojala to tu za svůj domov. Přesto si přejeme si, aby ještě našla svou rodinu," řekla vedoucí spolku Martina Gilchová.

Aiša je podle šéfové spolku Martiny Gilchové miláčkem útulku | Jana Ulrichová

Zdravá, veselá

Aiša prošla v útulku velkou změnou. „Měla špatné koleno, které jsme jí nechali odoperovat. Ukázalo se, že má i zelený zákal, kvůli kterému jsme jí museli oko nechat vyjmout. Všechno ale zvládla. Teď je z ní veselý, v podstatě zdravý pes, který nebere žádné léky,“ řekla Martina.

Kvůli zelenému zákalu přišla Aiša o jedno oko, nijak ji to ale neomezuje | Jana Ulrichová

Nikdo ji nechce?

Dříve velmi plachá Aiša je teď i mnohem víc kontaktnější, nechává se mazlit, hladit, nemá problém ani s dětmi. Přesto se zájemci o ni nehlásí. „Je to tím, že je už starší, to řadu lidí odradí. K novým lidem není zpočátku úplně důvěřivá, což je dáno tím, čím si v minulosti prošla. Chvilku jí trvá, než si zvykne, než k novému člověku získá důvěru,“ popsala vedoucí.

Postupné seznamování

Ideální by proto bylo, kdyby potencionální zájemce za Aišou nějaký čas dojížděl a v útulku se s ní postupně seznamoval. „Určitě by si po pár návštěvách k sobě cestu našli,“ řekla Martina. Dodala, že by uvítala, kdyby nový domov našla Aiša někde poblíž. „Rádi bychom ji občas navštívili, abychom viděli, jak se jí daří. A také proto, abychom novému majiteli mohli podat pomocnou ruku, až se začne zhoršovat její zdravotní stav. Chceme prostě, aby se měla dobře,“ vysvětlila.

Aiša je hezká kříženka s velmi pohnutým osudem | Jana Ulrichová

Hledá klid a pohodu

Pro Aišu byl ideální rodinný domek se zahrádkou, s minimem schodů, protože fenka nesmí namáhat operovanou nohu. Hodila by se ke starším lidem, kteří by jí dopřáli klid a pohodu. Vycházky zvládá, není to ale žádný atlet. Zájemci, kteří by se chtěli s Aišou seznámit, mohou kontaktovat spolek Tlapky v naději telefonicky na čísle 602 723 120.

Hledáme Psího hrdinu | Blesk

Stane se superhrdinou?

Příběh Aiši chytil reportérky Blesk tlapek za srdce, rozhodly se ji proto nominovat do soutěže O psího superhrdinu, která bude vyhodnocena na letošním Festivalu Blesk tlapek 3. června v Praze na Vypichu. Zažili jste se svým psem také něco mimořádného? Myslíte si, že i on je superhrdina? Napište nám o tom. Své příběhy posílejte na e-mail tlapky@cncenter.cz, nezapomeňte napsat jméno psa, rasu a jeho věk, připojte fotografii pejska, nejlépe i s rodinou nebo tím, komu pomohl, a kontakt na vás. Nejzajímavější příběhy zveřejníme a vítěze přímo na festivalu oceníme.