Stevie je slepý, s handicapem se ale naučil žít. Najde roztomilý kříženec domov?

Stevie, který dostal jméno podle slepého zpěváka Stevieho Wondera, nebyl v dobrém stavu. „Byl podvyživený a ve stresu. Neměl hygienické návyky, nebyl socializovaný, neuměl komunikovat, neuměl si hrát ani odpočívat,“ popsala dočaskářka Anna Sarkoziöva, která se o něj nyní stará.

Stevie se svou dočasnou paničkou Aničkou | Jana Ulrichová

Úpravy v bytě

Protože většinu svého života strávil Stevie sám v kotci, byl pro něj přechod do normální domácnosti složitý. „Museli jsme v bytě udělat spoustu úprav, zakrýt všechny ostré rohy, protože hodně naráží. Zbytečné věci jsme odklidili a snažíme se to tak udržovat, nic nepřemisťovat, nehýbat s nábytkem,“ popsal dočaskářčin partner Radek Ševčík.

Stevie je velmi hravý | Jana Ulrichová

Venku se bojí

Během několika týdnů se ale Stevie hodně věcí naučil, v bytě dočaskářky se už pohybuje bez problémů. Zvládá základní povely i hygienu. Jediné, co mu zatím dělá problém, je pohyb venku v běžném provozu. „Musí chodit na vodítku na krátko. Neustále musíte dávat pozor, aby do něčeho nenaboural nebo aby někam nespadl. Když cítí cizího psa, nebo slyší, jak si hrají děti, nelíbí se mu to, začne se bát a štěkat,“ řekl Radek.

Velký pokrok

Stevieho dočasná rodina ale věří, že se časem podaří odbourat i tyto jeho obavy. Předpoklady pro to Stevie má. „Naučil se toho už hodně. Má rád lidi, nebojí se návštěv. Zvládá psí hlavolamy, dělá vylomeniny, sundává věci ze židlí, přenáší nám boty a naučil se už i odpočívat,“ řekla Anička. Dodala, že může proto už odejít do adopce.

V prostředí, které zná, se Stevie pohybuje suverénně | Jana Ulrichová

Trpělivost a klid

Stevie je temperamentní, učenlivý a velmi mazlivý pejsek, kterému stačí ke štěstí přítomnost člověka, ke kterému se rád přitulí. Potřebuje jen pravidelný režim a stálé prostředí, kde by se cítil v bezpečí. „Přála bych si pro něj baráček se zahrádkou. Bylo by to jednodušší i pro nové majitele, mohli by ho tam vypustit. Hlavně musí být trpěliví. Ideální by pro něj byla klidnější rodina, která moc necestuje, která má ráda domácí klídek a pohodičku,“ řekla Anička s tím, že nikdo takový se ale zatím nenašel.

Stevie je roztomilý kříženec | Jana Ulrichová

Nevidí nic

Zájemci, kteří by se chtěli roztomilého křížence ujmout, ale musí počítat s tím, že ztráta zraku je u něj definitivní, žádná šance na zlepšení není. Jedno oko má vyoperované, na druhé nevidí nic. Přesun do nového domova proto pro něj nebude snadný. „Je to složitější, protože jeho oči jste vy. Musíte dávat pozor za něj, musíte ho vést,“ řekla Anička s tím, že případní zájemci o adopci Stevieho mohou kontaktovat přímo ji, a to telefonicky na čísle 776 565 684.