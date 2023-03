Smrtelně nebezpečná parvoviróza se rozmáhá: Jeden pes může nakazit celé sídliště

Nemoc postupuje velmi rychle. „Pejsek začne zvracet, má silné průjmy, a vlastně umírá na celkovou dehydrataci organismu,“ popsala zástupkyně spolku Adéla Zahradníčková s tím, že od začátku roku se setkali už s desítkou takových případů, z nichž mnohé skončily smrtí zvířete. „Je to nejvíc případů za posledních deset let,“ dodala.

S parvovirozou bojoval i Fin, kterého si z útulku spolku Anidef adoptovala redaktorka Blesku Pavlína Horáková | Jana Ulrichová

Rozhodují minuty

Pes, který se parvovirózou nakazí, má jen malou šanci na přežití. Důležité je dostat se co nejrychleji k veterináři. „Jsou případy, kdy pes zemřel do 48 hodin od začátku příznaků. Tento týden nám volal pán, že jeho fenečka má tyto příznaky. Trvalo 45 minut, než jsme sehnali veterinární kliniku s infekčním oddělením, která byla ochotná ho přijmout k hospitalizaci. Pejsek mezitím zemřel,“ vylíčila Adéla.

Zástupkyně spolku Anidef Adéla Zahradničková se s takovým množstvím případů parvovirózy dosud nesetkala | Jana Ulrichová

Vir z množíren

Zdrojem nákazy jsou nejčastěji množírny. „Je velmi rychle a snadno přenositelná. Pokud bude někdo ve vašem okolí venčit neočkovaného pes, který už je infikovaný, může nakazit celé sídliště,“ popsala zástupkyně útulku s tím, že jedinou prevencí je kompletní očkování, tedy nikoli jen proti vzteklině, a také odpovědný nákup psa.

Odpovědný nákup

Koupě psa je velmi důležitá, protože právě u ní většina problémů s parvovirózou začíná. V případě štěněte je dobré navštívit chovatelskou stanici a prohlédnout si prostředí, ve kterém pejsek žil. Štěně nabízené na inzertním portálu pochází velmi pravděpodobně z množírny, může si proto už vir v těle přinést.

Díky včasné hospitalizaci překonala parvovirozu i fenka Fíbí, o jejímž případu Blesk tlapky informovaly v červnu 2020. Její majitelka tehdy varovala před nákupem od množite | Jana Ulrichová

Podvod s nálepkou

Léčba parvovirózy je nákladná, v řádech desetitisíců, a jen zřídka úspěšná. „Loni v létě nám umřelo štěňátko téměř před vraty. Jeho majitelé ho k nám přivezli, měli sebou i očkovací průkaz, věřili, že je očkované,“ popsala smutný případ Adéla. Ukázalo se ale, že naletěli podvodníkům z množíren, kteří do očkovacího průkazu vlepili falešnou nálepku. „Byla to nálepka z nějakého vodného roztoku. Pejsek očkovaný vůbec nebyl, do tří dnů od pořízení jim zemřel v křečích,“ řekla.

V útulku Anidef se s parvovirozou setkávají stále častěji | Jana Ulrichová

Fin měl štěstí

S parvovirózou bojoval i roztomilý kříženec Fin, kterého si z útulku v Žimu na Teplicku adoptovala redaktorka Blesku a moderátorka Epicentra Pavlína Horáková. Fina jeho původní majitelé odložili na veterině právě proto, že měl parvovirozu. Měl ale zároveň i velké štěstí, i když byl na pokraji smrti, podařilo se ho vyléčit. Teď je z něj zdravý, veselý pejsek, který si užívá nového domova v Praze a své majitelce dělá jen radost.