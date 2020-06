Když paní Fialové zemřela fenka bígla, její druhá fena, ovčanda Agáta, začala chřadnout. Chyběla jí parťačka, na kterou byla zvyklá, a tak se rodina začala poohlížet po novém štěněti. „Obvolávali jsme útulky, ptali se v záchytných stanicích, všechna štěňata už ale byla pryč,“ řekla paní Vladimíra.

Nového člena rodiny přijala i ovčanda Agáta | Jana Ulrichová

Inzerce z Nymburku

Pak ale objevili inzerát z Nymburku, kde prodejci nabízeli štěňata, křížence stafordů. Dvě z nich byla ještě volná, a tak se rodina pro jedno z nich rozhodla. Prodejkyně, na kterou byl pouze telefonní kontakt, jim hned nabídla, že má cestu do východních Čech, a že jim štěně přiveze do Chlumce nad Cidlinou.

Bez dokladů a smlouvy

Sedmitýdenní štěně, které dostalo jméno Fíbí, si rodina převzala na parkovišti u nádraží. Starší Romka jim ho přinesla schované pod kabátem. Nebylo očkované, odčervené, žena k němu neměla doklady ani kupní smlouvu. Vyinkasovala 4000 korun a zmizela. „Hned jsem věděla, že je to špatně. Pohled na štěně mě ale dojal. Nemohla jsem ho tam už nechat,“ řekla paní Vladimíra.

Všechno špatně

Rodina Fíbí okamžitě odvezla k veterinářce Veronice Pekárkové, která je za nákup ale nepochválila. „Hned jsme paní řekli, že byl porušen zákon a několik nařízení. Štěně nebylo čipované, bylo prodáno předčasně, nebylo mu ani osm týdnů, nebylo naočkováno ani odčerveno, řekli jsme jí, že zřejmě koupila štěně z množírny," řekla veterinářka.

Musela na kliniku

Po třech dnech fenka přestala jíst i pít a začala být apatická. Ukázalo se, že má velmi nebezpečnou parvovirozu. „Paní s ní naštěstí přišla včas. Při prvním zvracení už bylo štěně v ordinaci. Odeslali jsme ho na kliniku na hospitalizaci. Štěňátko to díky intenzívní péči zvládlo,“ řekla veterinářka Veronika Pekárková.

Je to gang

Nebyl to bohužel jediný případ, se kterým se veterinářka setkala. Podobně neduživé štěně, dokonce jen 4týdenní, koupili podle popisu od stejné prodejkyně z Nymburku i další její klienti. „Pravděpodobně se jedná o organizovanou skupinu,“ řekla veterinářka, která se pokoušela prodejkyni kontaktovat. Číslo už ale nebylo aktivní. Stejně dopadla i paní Fialová, která hned poté, co Fíbí onemocněla, také zkoušela prodejkyni zatelefonovat. „Chtěla jsem hlavně, aby varovala majitele ostatních štěňat. Nejdříve to nikdo nezvedal, nereagovala ani na sms, a pak už bylo číslo zrušené,“ řekla.

Vladimíra Fialová ví, že udělala chybu. Fíbí ale miluje a už by se jí nevzdala | Jana Ulrichová

Chtějte vidět chov

Náklady, které s léčbou parvovirozy vzniknou, jdou do tisíců, podle veterinářky to může to být 8 až 10 tisíc korun. „Majitelé psa by mohli chtít uhradit tyto náklady po prodejci, takhle ale není koho kontaktovat,“ řekla Veronika Pekárková s tím, že by chtěla před koupí štěněte na parkovišti lidi varovat. „Je důležité vidět prostředí, ve kterém štěňátko žije a prohlédnout si rodiče, zda jsou zdraví a nejsou podvyživení,“ dodala.

Fíbí měla štěstí, nebezpečnou parvovirozu přežila | Jana Ulrichová

Varování pro ostatní

Varovat ostatní potencionální kupce chce i paní Fialová. „Prodejkyně byla Romka, asi 60letá, byla menší, kulatější, s dlouhými vlasy. Inzerovala, že je z Nymburku, štěně nám ale přivezla a předala na parkovišti. Vzhledem k tomu, že nám veterinářka řekla, že parvovirózu si nese pes z původního prostředí, chtěla bych před ní všechny potencionální kupce varovat. Jde o nemoc, která je smrtelná, pokud se neodhalí včas,“ řekla s tím, že sama by už nikdy takto při koupi psa nepostupovala.

Fíbí má v rodině i nezvyklého parťáka, kance Hogarda | Jana Ulrichová

Co je parvoviroza

Parvoviróza je silně nakažlivé virové onemocnění štěňat, které se nejčastěji projevuje silným krvavým průjmem a úporným zvracením. Bez léčby zvíře rychle umírá na dehydrataci. U velmi malých štěňat může parvoviróza postihnout srdce nebo způsobit náhlou smrt bez průjmu. V Česku je očkování proti parvoviróze součástí běžných kombinovaných vakcín.