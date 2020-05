Půl miliónu korun. To je částka, která dělí členy spolku Teplické kočky od toho, aby se svými čtyřnohými svěřenci neskončili na ulici. Ze stávajících prostor na nádraží v Úpořinách se totiž musí vystěhovat a do nového objektu nemohou dřív, než za něj zaplatí celou požadovanou částku. Ta činí 1,15 miliónu korun.

Spolek musí stávající prostory opustit rychleji, než původně počítal. „Poté, co byl náš případ zveřejněn, nám bylo ústně přislíbeno, že zde můžeme zůstat rok až dva, takže budeme mít čas dokončit sbírku a najít nový domov. Teď jsme ale dostali výpověď s tím, že odejít musíme už do konce srpna,“ řekla jednatelka spolku Hana Müllerová.

Hana Müllerová s jednou ze svěřenkyň spolku | Jana Ulrichová

Budou v ordinaci

Členky spolku našly vyhovující objekt v nedalekém Dubí. „Je to dům, kde byla ordinace. Jsme z něj nadšené, protože je za příznivou cenu a hlavně uvnitř nebudou třeba žádné další investice,“ popsala s nadšením.

Objekt v Dubí spolku dokonale vyhovuje, na jeho koupi mu ale chybí ještě půl miliónu korun | Jana Ulrichová

Firma slevila

Firma, která dům vlastní, za něj chtěla 1 300 000 korun, nakonec ale slevila na 1 150 000 korun. Zhruba polovinu této částky, tedy 650 000 korun, už Teplické kočky díky oficiálně schválené sbírce mají. „Všem, kteří nám přispěli, za to děkujeme. Doufáme, že se nám podaří získat i zbývajících půl miliónu tak, abychom vše dotáhli zdárně do konce a mohli se v klidu odstěhovat,“ dodala Hana Müllerová s tím, že spolek je neziskovou organizací, která funguje jen z příspěvků dárců.

Pečují o 160 koček

Spolek se průběžně stará o zhruba 160 koček. "Některé máme v útulku v Úpořinách, část jich je v domácích depozitech. Týdně nás jen krmivo a stelivo pro ně vyjde na 10 až 15 tisíc korun, k tomu se ještě musí připočítat veterinární ošetření. Kočky a kocoury kastrujeme, staráme se o nemocná zvířata, teď tu máme dvě opuštěná dvoudenní koťata, která musíme krmit po dvou hodinách ve dne v noci. Vše děláme po práci, ve své volnu,“ popsala.

V současné době pečují členky spolku i o dvoudenní koťata, které jejich máma opustila | Jana Ulrichová

Pomoc i v době korony

O okamžiku, když se členové spolku dozvěděli, že budou muset s kočkami stávající prostory opustit, mluví jako o času beznaděje. „Zvedla se ale taková vlna solidarity a pomoci, že nám to až vyrazilo dech. Nechce se mi tomu ani věřit. Kdykoli na to pomyslím, chce se mi brečet dojetím. Lidé nám připívají a my si toho vážíme o to víc, že je to v této nejisté době, kdy mnozí přicházejí o práci, a mají svých starostí dost. Jsme za to velmi vděční,“ řekla s pohnutím.

Spolek se stará průběžně o zhruba 160 koček | Jana Ulrichová

Kam přispět

Sbírka na nový azyl pro Teplické kočky stále pokračuje. Pokud by je chtěl někdo podpořit, může poslat libovolnou částku na transparentní účet číslo 2401403993/2010 nebo na sbírkový účet číslo 2301521538/2010, u toho je potřeba napsat poznámku NOVÝ DOMOV.