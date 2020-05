Devět mohutných psů se tísnilo v šesti kotcích. „Na podlaze bylo velké množství zaschlých psích výkalů, které nebyly uklízeny. Vedle kotců byly na zemi v trávě nalezeny ostatky dvou uhynulých dospělých psů v pokročilém stupni rozkladu,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Feny byly silně zanedbané, sloužily jen k rození štěňat | Jana Ulrichová

Už jsou v bezpečí

Teď už jsou dva psi, pět fen a dvě štěňata v bezpečí v Útulku pro psy v Horní Hraničné. Pečuje tam o ně Marie Lokingová, která má s tímto plemenem už zkušenosti. Jednoho psa této rasy, který se před časem našel pobíhající v příhraničí, si totiž sama adoptovala.

Týraní kangalové jsou teď v bezpečí u provozovatelky útulku v Horní Hraničné Marie Lokingové | Jana Ulrichová

Plní blech a ran

Všechny odebrané psy museli ze všeho nejdříve odblešit a také zaléčit, protože měli zahnisané oči, někteří měli záněty v uších a na těle různé otlaky a rány. Jedna z fen má i nádory na mléčné žláze, které budou muset být odoperovány. „Všichni jsou vyhublí, bude to chvíli trvat, než je dáme dohromady. Mají ale chuť k jídlu, dostávají třikrát denně kvalitní krmivo, nejraději mají maso,“ řekla vedoucí útulku s tím, že doufá, že se už nikdy původnímu majiteli nevrátí.

„Něco takového jsme ještě neviděli.“ Týrání na statku smrti otřáslo i zkušenými veterináři

Množírna na zápasy

Tím je podle dostupných informací Turek žijící v Německu, který je do Česka převezl zřejmě poté, co se v Německu dostal do konfliktu se zákonem. Psy tu množil a štěňata pak pravděpodobně prodával ostatním Turkům na psí zápasy. Podle Marie Lokingové, která už v útulku několik psů této rasy měla, to není v příhraničí nic neobvyklého. „Tato skupina psů sloužila ale pouze k chovu, nikoli k zápasům,“ řekla.

Psi měli po těle otlaky a různé rány | Jana Ulrichová

K adopci jen feny

Kangal, který je velké pastevecké plemeno, není podle provozovatelky útulku pes pro každého. „Nejsou vyloženě útoční, ale musíte vědět, jak s nimi manipulovat. Hlídají si krmení, hlídají si misku, hlídají si fenu i vás, pak je ten útok velmi rychlý,“ popsala. Dodala, že jsou nevyzpytatelní i proto, že majitel je různě přemisťoval. „Nevíme, co všechno mají za sebou, putovali z jednoho objektu do druhého, každou chvíli se o ně staral někdo jiný,“ řekla.

K adopci, pokud tak úřady rozhodnou a dojde k ní, jsou podle Marie Lokingové vhodné pouze feny a štěňata. Psi by v takovém případě nejspíš dožili u ní v útulku.