Na týraná zvířata upozornili Krajskou veterinární správu pracovníci odboru životního prostředí v Chebu. Na místě pak společně našli devět zubožených psů plemene kangal a na devadesát ovcí včetně dvaceti jehňat. „Psi byli velice zanedbaní, byli značně zablešení, podle všeho nedostávali poslední dobou krmení,“ řekla na místě ředitelka Krajské veterinární správy Mária Slepičková.

Psi, kteří přežili, jsou nyní v chebském útulku | Krimi Plzeň

Psů se bál

Problém vznikl poté, co majitel pozemku skončil v nemocnici. Muž, kterého pověřil, aby se o zvířata staral, se psů bál. „U ovcí to celkem zvládl, problém ale byl u psů, kteří prý na něj i přes ohradu útočili. Jen přes hrazení jim proto házel granule a nějakým potrubím jim tam do misek pouštěl vodu,“ popsala ředitelka. Dodala, že dva psi už bohužel našli mrtvé, ostatní okamžitě odebrali a umístili do chebského městského útulku.

Na místě bylo několik uhynulých ovcí v různém stádiu rozkladu | Jana Ulrichová

Zvířata umírala

Na pastvině objevili i čtyři mrtvé ovce v různém stádiu rozkladu a také velké množství kostí, které byly rozeseté všude po okolí. „Stádo bylo silně zanedbané, dlouhodobě nestříhané, mělo neupravené paznehty, bylo kulhající, bolavé,“ uvedla Mária Slepičková. Ovce budou podle ní odebrány. Zatím zůstanou na pozemku, kde pro ně bude zajištěno ošetření a ostříhání, v následujících dnech pak budou přemístěny do náhradní péče.

Statek smrti na Chebsku: Umírali psi i ovce, veterináři se brodili mezi tlejícími těly

Odeberou i psy?

Co bude se psy, o které se majitel pozemku pouze staral, není ještě zcela jasné. Jejich vlastníkem je totiž v Německu žijící Turek, který je zřejmě bude chtít zpět. „Vzhledem k neutěšenému stavu, v jakém jsou, dáme obci podnět k jejich odebrání a umístění do náhradní péče,“ řekla ředitelka s tím, že rozhodnuto by mělo být zhruba do dvou dnů. „Je to výjimečná záležitost, tak velký případ týrání zvířat jsme dosud v kraji neřešili,“ dodala.

Odebraní psi se nyní zotavují v chebském útulku | Archiv Marie Lokingové

Policie už jedná

Na případu pracují už i policisté, a to od minulého pátku, kdy na linku 158 dostali oznámení o zubožených psech držených ve špatných podmínkách. „Případem se zabýváme. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Krejčí.