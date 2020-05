Boj o jezevčíka Bohouška pokračuje. Zvíře našli loni v prosinci na pokraji života a smrti na ulici v Hnátnici na Pardubicku. Petra Smolková ze spolku Jezevčíci v nouzi, která Bohouška zachránila, jej odmítá údajné majitelce vydat. Tvrdí, že Krajská veterinární správa rozhodla od stolu, aniž by psa viděla, a aniž by zohlednila zprávy od veterinářky, která jej ošetřila. To ale veterináři odmítají.

Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček uvedl, že veterináři nikdy nezpochybnili špatný stav, v jakém se pes našel. „Na základě obdrženého podnětu, jehož součástí byla zpráva od soukromého veterinárního lékaře, Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj začátkem ledna 2020 navrhla obci s rozšířenou působností umístění psa do náhradní péče. Čili zpráva od veterinární lékařky v potaz brána byla a rozhodně nebylo konstatováno, že pes byl v té době v pořádku, právě naopak,“ uvedl.

Takhle Bohoušek vypadal po příjmu na veterinární kliniku | Jezevčíci v nouzi

Policejní kontrola

Úředníci si pak vyžádali další informace, chtěli zejména vědět, za jakých okolností by mohl být pes vrácen majiteli. Proto KVS udělala kontrolu jak v Hnátnici, tak v Olomouci ve spolku Jezevčíci v nouzi, kde se v té době už Bohoušek nacházel.

„Kontrola u chovatelky v Olomouckém kraji byla provedena v součinnosti s policií, neb chovatelka odmítla při prvním pokusu o provedení kontroly s veterinárními inspektory spolupracovat. Byl zjištěn zlepšený zdravotní stav psa, který je pod dohledem soukromého veterinárního lékaře,“ uvedl Petr Vorlíček.

Teď už je z Bohouška krásný jezevčík, který si užívá života | Jana Ulrichová

Nejsou útulek

Dodal že v době, kdy KVS pro Pardubický kraj navrhovala umístění psa do náhradní péče, byl už Bohoušek v Olomouci. „K odebrání a umístění do náhradní péče, pokud by o něm obec s rozšířenou působností rozhodla, už proto nemohlo dojít,“ uvedl a dodal, že spolek Jezevčíci v nouzi není registrovaným útulkem, a nelze proto do něj umisťovat nalezená zvířata.

Zuboženého Bohouška zachránili na poslední chvíli. Majitelka ho chce zpět, spolek ho nedá

Bez čipu a tetování

Boj o zanedbaného Bohouška, který byl v době nálezu silně podvyživený, apatický a plný svrabu, tak pokračuje. Petra Smolková, předsedkyně spolku, který do jeho léčby investoval desetitisíce, jej údajné majitelce nechce vrátit i proto, že nedoložila, že je Bohoušek její. Není totiž čipovaný ani tetovaný a neměl ani obojek.

Policie: Žádné týrání

Kauzou se zabývala i policie, podle které ale k trestnému činu týrání zvířat nedošlo. Případ proto pouze postoupila k projednání Městskému úřadu v Ústí nad Orlicí. Obvinění, a to ze zadržování cizí věci, čelila i sama předsedkyně spolku. I to ale policie odložila.

Petra Smolková ze spolku Jezevčíci v nouzi je rozhodnuta Bohouška nevydat | Jana Ulrichová

Petra: Budeme bojovat

Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka je nyní celá věc už především soukromoprávním sporem, do kterého SVS nemůže vstupovat, ani jej rozhodovat. „V celé kauze nejde jen o původní špatný stav psa, který SVS nezpochybňovala, naopak, ale o skutečnost, že se nepodařilo prokázat, že by tento stav byl důsledkem přestupku či trestného činu konkrétní osoby,“ uvedl.

Petra Smolková má ale jasno. „Jsme pevně rozhodnuti za Bohouška bojovat, a to všemi možnými cestami, včetně té soudní,“ řekla