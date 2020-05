Diega našli loni v červnu kolemjdoucí uvázaného v lese v Oseku na vodítku s pevně nasazeným náhubkem. V útulku Anidef, kam jej pak strážníci převezli, pátrali po jeho majiteli. Když zjistili, komu patří, podali na něj trestní oznámení. „Prohlásil ale, že mu psa někdo ukradl a uvázal v lese. Do dnešního dne nás ale nekontaktoval a neprojevil žádnou snahu si Diega vyzvednout,“ řekla vedoucí útulku Barbora Benešová.

Takhle loni našli Diega našli kolemjdoucí, s náhubkem uvázaného u stromu v Oseku na Teplicku | MP Osek

Nevydařená adopce

Diego pak po čase odešel do adopce, která se ale nevydařila. „Majitelé přecenili svoje síly. I když jsme jim vysvětlili, co všechno potřebuje a jaké má neduhy, neposlouchali nás, což se bohužel stává často. Diego je sice miláček, nikdy tady na nás nezavrčel, je to ale bull, a má proto problémy s jinými psy,“ uvedla vedoucí útulku s tím, že proto také po půlroce v novém domově skončil opět v kotci v útulku. Pokousal totiž psa sousedů. I když nešlo o žádný fatální útok, majitelé ho už nechtěli a vrátili ho zpět.

Diega baví neúnavně dovádět i ve vodě | Jana Ulrichová

Potřebuje vyžití

Diego teď opět v Anidefu vyhlíží nový domov. Všichni, kteří tam o něj pečují, doufají, že už se na něj konečně usměje štěstí a najde toho pravého pána, který to s ním bude umět. „Nejlepší by byl pro něj nějaký mladší pár, který má zkušenosti s tímto plemenem, nebo se o něj zajímá. Bully by si měl brát člověk, který je bude mít jako koníček. Jsou to hodně energičtí psi, musí se s nimi pracovat, musí mít vyžití,“ popsala Barbora Benešová s tím, že Diego by ocenil dlouhé výlety i bull sporty, pokud by je s ním nový majitel provozoval.

Jen jako jedináček

Diego je vykastrovaný a je naprosto zdravý. Není to ale venkovní pes, v kotci se mu nelíbí, s novou rodinou chce sdílet gauč. Může jít i k rozumným odrostlejším dětem, které už vědí, jak se ke psům chovat. Není ale tolerantní k ostatním zvířatům, v nové domácnosti by měl být proto jedináčkem.

Diego je milý pes, na majitele ale dosud neměl štěstí | Jana Ulrichová

Kam se obrátit

Zájemci o Diega se na něj mohou informovat v útulku telefonicky na čísle 736 769 601 nebo e-mailem na adrese anidef.utulek@gmail.com.