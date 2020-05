Vyhublý, bez srsti, plný svrabu, v takovém stavu se potuloval po Hnátnici na Pardubicku starší jezevčík Bohoušek. Díky nálezci se dostal do péče spolku Jezevčíci v nouzi, který sídlí v Olomouci. Spolek investoval do jeho léčby 50 000 korun, teď ale hrozí, že jej bude muset vydat ženě, která tvrdí, že je její.

Bohoušek se dostal do péče spolku loni v prosinci. „Ležel na cestě, byl tam schoulený, neměl srst, koukala mu žebra, jak byl hubený, a byl úplně apatický,“ popsala zakladatelka spolku Petra Smolková (37). Dodala, že nálezce okamžitě pejska zabalil do deky a odjel s ním ke starostovi obce, který údajně souhlasil s tím, aby byl pes předán do péče spolku.

Takhle Bohoušek vypadal po příjmu na veterinární kliniku | Jezevčíci v nouzi

Plný srabu

Bohoušek byl poté vyšetřen a hospitalizován u veterinářky, která se spolkem spolupracuje. „Byl značně podvyživený, na většině těla měl kožní problémy způsobené svrabem. Bylo to už v takovém stádiu, že mu na zadní části těla odpadávala srst i tkáň. Kolem ocasu měl boláky a místa vykousaná do krve. Byl mu také zjištěn šelest na srdci, kvůli kterému bere nyní léky,“ popsala s tím, že pejsek byl v tu chvíli na pokraji života a smrti.

Takhle Bohoušek vypadal po příjmu na veterinární kliniku | Jezevčíci v nouzi

Bez čipu a tetování

Díky péči, které se mu dostalo jak během dvoutýdenní hospitalizace, tak i poté u Petry Smolkové ve spolku, se Bohoušek zotavil. Ozvala se ale jeho údajná majitelka, která jej chtěla zpět. S ohledem na zdravotní stav, v jakém Bohoušek byl, se ale Petra Smolková rozhodla nevydat ho a bojovat o něj. Mimo jiné i proto, že údajná majitelka Jaroslava Pražáková nebyla sto doložit, že je pejsek její. Bohoušek totiž nebyl čipovaný a neměl ani tetování.

Zubožený Alan pomalu umíral na ulici. Po dvou operacích vyhlíží skutečný domov

Bohouška nevydá

Spolek tak nemá jistotu, že je Bohoušek skutečně Jaroslavy Pražákové. Vydat jej nechce ani kvůli podezření na týrání, protože byl značně zanedbaný, a v neposlední řadě i proto, že údajná majitelka dosud neprojevila nejmenší zájem na tom uhradit spolku alespoň část nákladů za Bohouškovu léčbu, která už vyšla na více než 50 000 korun.

Petra Smolková ze spolku Jezevčíci v nouzi je rozhodnuta Bohouška nevydat | Jana Ulrichová

Bude bojovat

Do boje o Bohouška se už zapojili právníci a také policie. Spolek totiž podal podnět k prošetření na Krajskou veterinární správu a trestní oznámení pro podezření na týrání. K tomu ale podle veterinářů nedošlo, a proto by měl spolek pejska vrátit. Paní Petra je ale pevně rozhodnuta Bohouška nevydat. Proti rozhodnutí podala stížnost, chce, aby jej krajská veterinární správa ještě přezkoumala. Když to bude nutné, je připravena se o Bohouška i soudit.

Teď už je z Bohouška krásný jezevčík, který si užívá života | Jana Ulrichová

Majitelka: Starala jsem se

Blesk tlapky se pokoušely kontaktovat i údajnou majitelku Bohouška Jaroslavu Pražákovou. Telefon ale nezvedla a na zprávu nereagovala. Z vyrozumění policie, které mají reportérky k dispozici, ale vyplývá, že jí pes často utíkal a byl venku i několik dnů. Obojek prý nenosil proto, aby se na toulkách neuškrtil. Podle svých slov se o něj ale řádně starala a chodila s ním pravidelně k veterináři.