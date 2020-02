Psů se nechce vzdát Dagmar Harigelová (62), která v Pcherách na Kladensku provozovala otřesný útulek plný špíny a krys. Poté, co ho obec nechala srovnat se zemí, si je přestěhovala ke svému domu, jen pár jich dala k adopci. Jedním z nich je Daf, který teď v útulku Anidef v Žimu na Teplicku vyhlíží nový domov.

Dafa, šestiletého křížence některého z bull plemen, do Pcher umístil jeho původní majitel. „Je to veselé, hodné zvíře. Je velmi temperamentní, je to 25kilový kus svalu, který, jak jste mohly vidět, se nezastaví,“ popsala reportérkám Blesk tlapek vedoucí Anidefu Barbora Benešová.

Daf je plný energie, potřebuje proto k sobě někoho, kdo ho dokáže zabavit | Jana Ulrichová

Potřebuje zabavit

Dafa přijali do útulku Anidef na konci listopadu spolu s pěti dalšími psy z Pcher. Všichni ostatní už mají nové domovy, jen Daf na svého nového pána stále ještě čeká.

„Problém je v tom, že se bojí. Ve strachu by dokázal kousnout. Jakmile se dostane do úzkých, začne mít strach, může člověka napadnout. Proto ho nelze dát do rodiny s dětmi,“ vysvětlila vedoucí útulku.

„Potřebuje trpělivého páníčka, který mu dodá sebevědomí, který s ním bude pracovat, běhat po hrách nebo dělat psí sporty, protože i přes svůj věk má Daf stále energie na rozdávání,“ dodala.

„Daf je veselý pes, zažil ale i špatné časy, proto má strach. V takových chvílích může kousnout,“ řekla Barbora Benešová | Jana Ulrichová

K boudě se nehodí

V útulku si přejí, aby byl Daf v bytě nebo v domě. „Neradi vidíme psy v boudách, chceme, aby byli členy rodiny, aby nesloužili jen jako alarm na zahradě,“ řekla Benešová. Dodala, že Daf je kastrovaný, takže může i do rodiny, kde je fena, má hygienické návyky a je naprosto zdravý.

Psi z útulku hrůzy se zotavují na Teplicku. Jenže majitelka je chce zpátky, co bude dál?

Volejte, piště

Pokud by Daf padl někomu do oka, může se na něj informovat telefonicky na čísle 736 769 601 nebo e-mailem na adrese anidef.utulek@gmail.com.

Daf je plný energie, potřebuje proto k sobě někoho, kdo ho dokáže zabavit | Jana Ulrichová

Potřebují dobrovolníky

Útulek Anidef, který momentálně praská ve švech, shání dobrovolníky. Přiložit ruku k dílu tady může každý, kdo má vztah ke zvířatům a nebojí se fyzické práce.

„Není to o mazlení pejsků. Je to hlavně o uklízení po psech, jde o to nakrmit je, jít s nimi na procházku, socializovat je a naučit je něco nového,“ řekla Barbora Benešová s tím, že jde o práci zadarmo, protože útulek si nemůže dovolit platit další zaměstnance.

Daf je plný energie, potřebuje proto k sobě někoho, kdo ho dokáže zabavit | Jana Ulrichová

Útulek stál načerno

Dagmar Harigelová provozovala svůj děsuplný azyl na pozemku na okraji Pcher, který měla původně pronajatý od soukromníka. Stál načerno bez stavebního povolení. Pokuty, které za to dostala, s ní nehnuly, ignorovala i opakované příkazy stavebního úřadu kotce zlikvidovat. Obec proto pozemek odkoupila a útulek teď na vlastní náklady zlikvidovala.