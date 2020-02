Dagmar Harigelová, která svůj psí útulek provozovala načerno, navázala kontakt s útulkem Anidef zhruba před dvěma měsíci. Tedy v době, kdy zjistila, že bude muset pozemek v Pcherách opustit. Předala tam tehdy sedm psů, z nichž většina už má nové domovy. V těchto dnech, kdy útulek v Pcherách jde definitivně k zemi, tam převezla další psy, žádný z nich ale není k adopci.

Dva německé ovčáky, včetně Bena s amputovanou nohou, svěřila Dagmar Harigelová cvičitelce z Anidefu, ovšem pod podmínkou, že je neadoptuje nikdo další | Jana Ulrichová

Jen do času

„Máme tady černého pitbulla, jehož majitel je ve výkonu trestu, takže čekáme, až ho pustí z vězení, a pak ho budeme kontaktovat s naším právníkem. Dál tady máme dva ovčáky, včetně třínohého Bena, které paní Harigelová dala do adopce naší cvičitelce. Trvala ale na tom, že je nesmí adoptovat nikdo další,“ popsala vedoucí útulku Barbora Benešová.

Benešová dodala, že další tři psy bude chtít Dagmar Harigelová zpět. „Požádala, abychom je sem umístili, protože si je v tuhle chvíli nemůže vzít k sobě domů, protože nemá prostory. Na každého z nich přispěla na měsíc tisíc korun na pobyt plus 500 korun na základní očkování,“ řekla vedoucí.

Většinu psů si Dagmar Harigelová do Anidefu jen odložila | Jana Ulrichová

Zabijáci? Kdepak

Psi sice nejeví známky týrání ani podvýživy, jsou ale zanedbaní, zapáchají a je patrné, že jim chyběl pohyb. Někteří žili zavření v kotcích v Pcherách devět let, Harigelová je totiž nechtěla dávat do adopcí kvůli jejich údajné agresivitě.

„Jsou problémoví, to nejsou psi do adopce,“ řekla Blesk tlapkám s tím, že někteří jsou přímo zabijáci. To ale v Žimu vyvracejí. „Jsou to naprostá zlatíčka. Rozhodně u nich nevidíme žádné známky agrese. Jsou to oddaná zvířata,“ řekla Barbora Benešová.

Kde skončí?

To, kam si majitelka na konci února psy přestěhuje, zatím není jasné. Mohou skončit v kotcích u domu v Theodoru, kde Harigelová žije, nebo na pozemku v Dubí, který si nedávno pořídila, což sama Blesk tlapkám potvrdila. „Řeším to. Pořídila jsem si svůj pozemek a tam si je odstěhuju,“ prohlásila.

Útulek načerno

Dagmar Harigelová provozovala svůj azyl na pozemku na okraji Pcher, který měla původně pronajatý od soukromníka, načerno bez stavebního povolení. Pokuty, které za to dostala, s ní nehnuly, ignorovala i opakované příkazy stavebního úřadu kotce zlikvidovat. Obec proto pozemek odkoupila a útulek začala likvidovat na vlastní náklady.

Likvidovat útulek začala i sama jeho provozovatelka Dagmar Harigelová | Jana Ulrichová

Potřebují dobrovolníky

Útulek Anidef, který momentálně praská ve švech, shání dobrovolníky. Přiložit ruku k dílu tady může každý, kdo má vztah ke zvířatům a nebojí se fyzické práce. „Není to o mazlení pejsků. Je to hlavně o uklízení po psech, jde o to nakrmit je, jít s nimi na procházku, socializovat je a naučit je něco nového,“ řekla Barbora Benešová s tím, že jde o práci zadarmo, protože útulek si nemůže dovolit platit další zaměstnance.