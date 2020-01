I když obec Pchery na Kladensku už týden likviduje psí koncentrák, který tam načerno provozovala Dagmar Harigelová (62), stále není jasné, co se stane se psy. Žena se jich nechce vzdát, některé už si přestěhovala do svého bydliště v sousedním Theodoru. Místní se bojí, že se tím problém nevyřeší, ale pouze přesune. Zástupci dalších spolků a útulků navíc Blesk tlapkám popsali děsivé praktiky - podle nich nebyly u Harigelové výjimkou mrtvá štěňata a krysy, navíc velmi pravděpodobně psy množí.

Dagmar Harigelová je pověstná tím, že psy ve svém azylu hromadí a nechce je vydávat k adopci. Tvrdí, že je má na dožití, protože jsou agresivní. Zvířecí záchranáři s ní mají řadu nepříjemných zkušeností.

Takhle to v útulku vypadalo těsně před jeho likvidací, psi zavření v kotcích, voda v miskách zamrzlá, všude zápach a nepořádek | Jana Ulrichová

Mrtvá štěňata a krysy

„Znám ji z minulosti, když provozovala útulek v Líbeznici u Prahy. Na popud tehdejšího starosty Klecan jsme od ní každý rok brali dvacet až pětadvacet nesocializovaných psů,“ řekla provozovatelka Psího domova v Řepnici na Litoměřicku Miluše Maskulanisová. „Bylo to tam hrozné, byl to nějaké starý statek, paní to tam nezvládala, byla tam mrtvá štěňata, pobíhaly tam krysy, psi se nakrývali mezi sebou. Nic takového jsem neviděla,“ dodala.

Otřesná zkušenost

Podobné otřesné zkušenosti s Dagmar Harigelovou má i Dita Pullmannová, zakladatelka spolku Dočasky DeDe. „Azyl v Pcherách znám od roku 2013, kdy jsem tam byla poprvé a měla tu možnost vidět tu hrůzu na vlastní oči. Od té doby jsme se tam snažili jezdit a pomáhat, dodávat materiál, krmení a samozřejmě umísťovat psy, což je tam kromě špatné veterinární péče a toho, jak to tam vypadá, největší problém,“ řekla. Dodala, že se pro psy snažili hledat nové domovy nebo dočasné péče, což se první dva roky i dařilo.

Je i množitelka

Lidé, kteří Dagmar Harigelovou znají, potvrzují, že je i množitelka. Nejen že psy v azylu nechávala nekontrolovatelně nakrývat mezi sebou, ale podle Dity Pullmannové některá plemena množí i cíleně, např. bernardýny, u nichž měla několik vrhů. „V maringotce pak měla spoustu psů malých plemen, čivavy, křížence jorkšírů, ši-tzu, king charles španěly, u nichž měla také neustále nějaké vrhy,“ řekla s tím, že i když se podařilo nějaké z těchto malých psů odvézt, do týdne tam měla další.

Pomoc odmítá

Postupem doby se ale Dagmar Harigelová se všemi dobrovolníky rozešla ve zlém a jakoukoli pomoc pak odmítala stejně jako adopce. Stejná situace je i nyní, když se útulek bourá. Jeho provozovatelka Blesk tlapkám řekla, že si psy odstěhuje na pozemek v sousedním Teodoru, což tamní lidi vyděsilo. Zvířecí záchranáři se s ní pokouší spojit a nabízí umístění psů, připravena pomoci je i obec, která spolupracuje s útulkem Anidef v Žimu na Teplicku. Jasno bude zřejmě na konci týdne, kdy by měl být útulek srovnán se zemí.