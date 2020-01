Rodina Jiráskových z Nového Města nad Metují zatoužila po štěněti francouzského buldočka. Teď s pejskem, kterého našli na Bazoši, běhají po vyšetřeních. A platí tisíce za jeho léčbu. Je to učebnicový příklad, jak Češi nevědomky podporují množitele.

Blanka Jirásková na inzerát odpověděla a za štěně, které jí chovatelka Naděžda Krahulcová (75) předala v Hradci Králové, zaplatila 10 tisíc korun. „Předala nám ho v realitní kanceláři svého bratra,“ řekla paní Blanka. Dodala, že domů je nevzala a rodiče štěněte, které chtěli vidět, neukázala.

Takhle to na dvoře množitelky vypadá, všude harampádí včetně ostnatého drátu a oprátek, které jsou pro psy nebezpečné. | Jana Ulrichová

Bez očkovacího průkazu

Pejska Maxe koupili bez smlouvy, bez dokladu o zaplacení a nedostali k němu ani očkovací průkaz. „Nevíme ani přesné datum jeho narození,“ dodala paní Blanka. Její dceři Petře se zdál nákup štěněte od počátku podezřelý.

Navíc se ukázalo, že pejsek není v pořádku, a tak začaly společně po chovatelce pátrat. „Zjistily jsme, že žije v obci Horní Přím, kam jsme se za ní rozjely. Nepustila nás ale dál, nechtěla s námi mluvit, vymlouvala se, že jí je špatně,“ dodala paní Blanka.

Blanka Jirásková brzy pochopila, že Maxe koupila od množitelky. | Jana Ulrichová

Svrab, bolesti, záchvaty

Veterinární kontrola odhalila, že Max má uši plné svrabu. Záhy se přidaly bolesti kloubů a silné záchvaty s křečemi. „Paní doktorce na veterině se nelíbilo, že nemá očkovací průkaz a není odčervený, to jsme všechno museli udělat dodatečně. Podle ní byl odebrán od matky předčasně a neměl dostatečnou péči,“ popsala Blanka Jirásková.

Část peněz vrátili

Rodina se proto spojila s bratrem množitelky, který jim část peněz vrátil. „Léčba nás už přitom vyšla na více než 4000 korun,“ řekla majitelka psa s tím, že celkovou částku za Maxovu léčbu během následujících let si nikdo netroufne odhadnout. Maxe teď čeká rentgen, od jehož výsledku se bude odvíjet jeho další léčba. Přesto by ho už nevrátili, což jim prý množitelka navrhovala. Chtějí ale před jejími praktikami varovat ostatní.

„Nemnožím, rozdávám“

Naděžda Krahulcová reportérkám Blesk tlapek popřela, že by cíleně množila. Tvrdila jen, že paní Jirásková se přijela na štěně podívat. A pak si ho rovnou odvezla. „Říkala jsem jí: Vždyť není očkovaný. A ona na to, že to nevadí, že mají známou doktorku. Nechala jsem se od ní upovídat,“ prohlásila.

Reportérky pak vzala do jednoho ze svých domků, kde měla dvě štěňata jorkšírů. „Ty dám zadarmo,“ tvrdila s tím, že šlo o nechtěné spojení. Popřela, že by měla nějaká další štěňata, i když podle Ligy na ochranu zvířat jejich prodej stále prostřednictvím svého bratra inzeruje.

Naděžda Krahulcová reportérkám tvrdila, že není množitelka. | Jana Ulrichová

Porušila dva zákony

Na podezřelý chov Naděždy Krahulcové se zaměřila také Krajská veterinární správa, která u ní při nedávné kontrole zjistila jak porušení veterinárního zákona, neboť neoznámila, že chová více než pět fen, tak i zákona na ochranu zvířat proti týrání. Devět psů totiž chová na dvoře a zahradě mezi spoustou harampádí.

„Bude k tomu vydán závazný pokyn, úklid předmětů, o které by se zvířata mohla zranit,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.