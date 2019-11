Štěkot, zápach a křik: Množitelka ze Světnova dál kšeftuje se psy, úřady jen přihlíží

Jediný, kdo si na množitelku došlápl, byli inspektoři krajské veterinární správy. Ti zjistili, že Petra Nováková porušuje jak veterinární zákon, tak i zákon na ochranu zvířat proti týrání a dokonce i zákon na ochranu spotřebitele.

Chytila se do pasti: Blesk tlapky nastražily léčku na množitelku. Prodala i „svého“ mazlíčka

Opakovaně ji pokutovali a navrhovali, aby jí byl chov zvířat zakázán, což úřady nerespektovaly, a pak alespoň omezen. Ani k tomu ale nedošlo.

Štěňata bernardýnů mají Petře Novákové položit základ nového chovu | Jana Ulrichová

Štěkot, zápach, křik

„Nezměnilo se nic. Přerušila pouze živnost, aby se vyhnula placení pokut, které jí uložila Krajská veterinární správa v Jihlavě. Tím pádem takzvaně nepodniká, ale se svými špinavými kšefy pokračuje,“ uvedl soused Vladimír Gross, který opakovaně odeslal desítky stížností na obec, město i kraj, na okresní a krajskou veterinární správu, hygienu i finanční úřad a se sousedy inicioval i několik petic.

U domu je i ohař s amputovanou nohou | Jana Ulrichová

Přibývají kotce

Množitelka má podle něj stále zhruba na tři desítky psů. „Je to různé, ta zvířata se tu točí. Část jich je vždy vypuštěná na zahradě, část je zavřena v domě. Živnost sice pozastavila, přitom ale postavila nové sady kotců. Přibyly dřevěné, poschoďové na čtyři a čtyři psy, a vzadu další čtyři plechové kotce, kde má velké psy,“ uvedl.

Dodal, že štěkot i neuvěřitelný zápach všechny v okolí dál obtěžuje. „Bývá tu i křik, to když se podvedení lidé domáhají za účasti policie vrácení peněz za psa, ze kterého nevyrostlo to, co slibovala. Nedávno jsme tu takové situace zažili hned dvě,“ dodal.

Z retrívrů na bernardýny

Petra Nováková Blesk tlapkám potvrdila, že živnost pozastavila. „Žádnou živnost, žádný prodej pejsků teď neprovozuji. Chov labradorských retrívrů, co jsem měla, jsem zrušila, pejsky jsem buď rozdala, nebo prodala,“ řekla.

Vzápětí ale dodala, že nově si pořídila štěňata bernardýnů z chovných stanic, na kterých chce v budoucnu chovat. Živnost prý obnoví za dva roky, až jí skončí mateřská.

Petra Cendelínová Němcová nepopírala, že je množitelka | Kateřina Lang

Úřad mlčí

Správní řízení, ve kterém jí bylo nařízeno snížení počtu chovaných psů, bylo podle Petry Novákové zastaveno. Blesk tlapky chtěly toto její tvrzení ověřit a zjistit, zda jí skutečně porušení několika zákonů včetně zákonu na ochranu zvířat proti týrání nakonec projde a ona vyvázne zcela bez trestu. Tiskový mluvčí Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou Matěj Papáček vyjádření přislíbil, žádné ale ani přes urgence nedodal.