Dělám to načerno, přiznala množitelka Petra. S kšefty prý skončila, svědci tvrdí opak

Už nemnožím, neprodávám, zastavila jsem živnost. To tvrdí množitelka Petra Nováková (36), dříve Němcová Cendelínová ze Světnova na Ždársku, která podle veterinářů své psy týrala. Blesk tlapky ale získaly nová svědectví o tom, že v nekalých kšefech pokračuje. Potvrdil to i její bývalý přítel Miroslav Sedláček, kterému své praktiky otevřeně popsala.

Miroslav Sedláček poznal Petru Novákovou prostřednictvím seznamky Štěstí. Hned na druhé schůzce ho požádala o 8000 korun na nový plot. Peníze jí dal, získal si tím její důvěru. V sms zprávách, které teď poskytl Blesk tlapkám, mu detailně popsala, jak nelegálně se psy obchoduje.

Video Dělám to načerno, přiznala množitelka ze Světnova. S kšefty se psy prý skončila, svědci ale mají důkazy o opaku - Kateřina Lang

Opatrně, tajně

„Víš, to přeprodávání psíků, co dělám, není tak úplně legální činnost. Živnost mám jen na prodej vlastních odchovů… Zatím to dělám načerno, točím 80-100 tisíc měsíčně, žijeme si velmi dobře, ale dost riskuji,“ napsala. V druhé zprávě se pak rozepsala ještě více. „Proto vozím ty psy na prodej domů velmi opatrně a tajně … lidi mě sledují, překupnictví je trestné,“ napsala v době, kdy už měla pozastavenou živnost. Během schůzek mu pak přiznala, že psy buď kupuje nebo je i získává zdarma. „Někam pro ně jede, vyštrachá je za pár stovek a prodá za tisíce,“ řekl.

Miroslav Sedláček zprávy, ve kterých mu Petra Nováková popsala své načerno provozované obchody se psy, poskytl Blesk tlapkám | Jana Ulrichová

Peníze nevrátila

S Petrou Novákovou se Miroslav Sedláček sešel ve Světnově čtyřikrát, byl i u ní doma. „Je to hrůza a děs, ten zápach, zašlá špína, v chodbě skvrny od výkalů,“ popsal. Vztah proto podle svých slov rychle ukončil. Peníze, které jí půjčil, prý dodnes neviděl. Trestní oznámení na ni ale nepodal, protože o půjčce nemá žádný písemný doklad.

Chystá nový kšeft

Sama množitelka Blesk tlapkám tvrdila, že se psy už neobchoduje, protože začátkem srpna pozastavila živnost. Během dvou let má ale v plánu otevřít si novou chovatelskou stanici. Pořídila si prý kvůli tomu štěňata bernardýnů. „Teď neprovozuju žádnou chovatelskou ani obchodní činnost s pejskama. Teď se starám pouze o ta štěňátka, která jsem si pořídila,“ prohlásila.

Na pozemku u domu, kde Petra Nováková žije, pobíhá stále několik velkých psů včetně nových štěňat bernardýna | Jana Ulrichová

Projde jí to?

O správním řízení, ve kterém jí úředníci nařídili snížit počet chovaných psů, Petra Nováková prohlásila, že je zastavené. Blesk tlapky chtěly toto její tvrzení ověřit a zjistit, zda skutečně za týrání zvířat, které u ní zjistili inspektoři Krajské veterinární správy, vyvázne bez trestu. Tiskový mluvčí Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou Matěj Papáček její tvrzení vyvrátil. "Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, se chovem psů paní Novákové, dříve dříve Cendelínové zabývá již několik let. V dané kauze bylo vydáno několik rozhodnutí o přestupku a vedeno řízení o snížení počtu chovaných psů. Řízení o opatření k snížení chovaných psů je vedeno i v současné době. Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení, další podrobnosti nelze zveřejňovat," uvedl.

Petra Cendelínová Němcová nepopírala, že je množitelka | Kateřina Lang

Doslovný přepis zpráv, které Petra Nováková poslala Miroslavu Sedláčkovi:

„Víš, to přeprodávání psíků, co dělám, není tak úplně legální činnost … tedy, zatím. Živnost mám jen na prodeje vlastních odchovů, ale studuji dálkově veterinu v Brně a za dva roky budu moct požádat o rozšíření živnosti na obchod se zvířaty. Takže i ty cizí. Zatím to dělám načerno. Točím 80-100 tis. měsíčně… žijeme si velmi dobře, ale dost riskuji. Kdyby to někdo napráskal, průser bude obrovský, a sousedi mě rádi potopí, kdykoli budou moct.“

„Právě proto vystupuji velmi opatrně, nikomu neříkám, kde bydlím a čím přímo se živím. To víš jen ty a moje rodina. Sousedi tuší, proto ty kontroly, TV Nova atd… proto vozím ty psy na prodej domů velmi opatrně a tajně. Lidi mě sledují … překupnictví je trestné, nelze přijet ke mně domů a z auta tahat psy jako králíky. S bráchou to máme za ty roky dobře promyšlené.“