Kocourka i jeho sourozenců se naštěstí ujala plzeňská Sekce na ochranu koček, která je součástí organizace Svoboda zvířat. Pečuje o ně Lukáš Černoch (22), který se jim snaží ošklivý start do života, který měli, vynahradit.

„Má je u sebe od jara. Krmil je z láhve, doslova je vypiplal. Bohužel se ukázalo, že jsou ve velmi špatném zdravotním stavu, všichni měli vážné problémy s očima,“ řekla předsedkyně sekce Věra Matasová.

Asterix kvůli nemoci přišel o jedno očičko, nijak ho to ale neomezuje | Jana Ulrichová

Přišel o oko

Kocourkovi Idefixovi, který má už dnes nový domov, se nakonec ve spolupráci s oftalmologem podařilo oči zachránit. Asterix bohužel o jedno oko přišel a stejný zákrok, tedy vyjmutí oční bulvy, teď čeká i jeho mourovatou sestřičku Obinku. I ona hledá nový domov, protože rodina, která ji chtěla, si adopci na poslední chvíli rozmyslela.

Tohoto nalezence se ujal, odstartoval Lukáš tím i své dočaskování pro Svobodu zvířat | Jana Ulrichová

Handicap nevadí

„Hledáme pro Asterixe někoho, kdo na něj bude mít čas nebo pro něj bude mít kočičího parťáka. Je to ještě kotě, které si rádo hraje, potřebuje dostatek aktivit, aby se zabavil. Je mazlivý, přítulný, to, že nemá očičko, mu vůbec nevadí, takže doufáme, že pro něj najdeme někoho, kdo s tím stejně jako on nebude mít problém,“ řekla Věra Matasová s tím, že totéž platí i pro zájemce o Obinku.

Dělám to načerno, přiznala množitelka Petra. S kšefty prý skončila, svědci tvrdí opak

Hledal parťáky

Než takový domov najdou, bude o nějdál pečovat dočaskář Lukáš, který kočkám přenechal celou polovinu svého bytu. „Kočky mám rád už od dětství. Dočaskovat jsem začal poté, co jsem cestou do práce našel na ulici kotě, kterého jsem se ujal. Zjistil jsem, že když je doma samo, ničí věci, protože se nudí, proto jsem se obrátil na Sekci na ochranu koček. Tím začala naše spolupráce,“ řekl. Dodal, že kočkám se maximálně věnuje, hraje si s nimi, vychovává je a socializuje tak, aby do nových domovů odcházely se všemi potřebnými návyky.

Předsedkyně sekce Věra Matasová ukázala charitatitní kalendář. Výtěžek z jeho prodeje je určen na veterinární péči pro nalezené kočky | Jana Ulrichová

Kalendář zaplatí veterinu

Plzeňská Sekce na ochranu koček, která je součástí organizace Svoboda zvířat, existuje už téměř 20 let. Za tu dobu se jejím členům podařilo zachránit ošetřit, naočkovat, vykastrovat a nově umístit více než 1100 koček. Financování jsou především z darů.

Letos na jejich podporu vznikl i charitativní kalendář, z jehož výtěžku bude spolek hradit veterinární péči. Kalendář, který stojí 300 korun, lze objednat na e-shopu Svobody zvířat nebo na jeho facebookové stránce.