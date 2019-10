Nápad vytvořit kalendář se zrodil v hlavě Kateřiny Kellerové, předsedkyně spolku Klubíčko, který se v Chomutově stará o opuštěné kočky. Členové spolku je odchytávají, kastrují a léčí, a snaží se jim najít i nové domovy. „Naším cílem je regulace, přehled a osvěta,“ řekla Kateřina Kellerová.

Součástí křtu byla i dražba vybraných fotografií. Díky ní se podařilo získat pro Klubíčko přes 10 000 korun. | Daniel Černý

Kateřina: Vytipovala jsem zajímavé ženy

Kalendář nosila v hlavě dlouho. „Nechtěla jsem se té vize vzdát, i když mi zpočátku připadala nereálná. Měla jsem v hlavě spoustu otazníků, kde vzít modelky, kde vzít fotografa, kde sehnat peníze na tisk,“ popsala předsedkyně spolku.

„Měla jsem ale vytipováno pár zajímavých žen, o kterých jsem věděla, že mají rády kočky, a ty jsem s nabídkou na focení nakonec oslovila,“ zmínila Kateřina Kellerová.

Součástí křtu byla i dražba vybraných fotografií. Díky ní se podařilo získat pro Klubíčko přes 10 000 korun. | Jana Ulrichová

Alexandra: Ze začátku jsem se trochu styděla

Jednou z nich byla i Alexandra Hradilová, pro kterou byla role modelky premiérou. „Šla jsem do toho proto, že mám ráda kočky a chtěla jsem nějakým způsobem pomoci,“ řekla, aby dodala: „Ze začátku jsem se trochu styděla, ale teď už vím, že bych do toho šla znovu.“

Kiru chtěli oběsit a vyhodit z okna. Lidem dala druhou šanci, potřebuje ale operaci

Fotograf Daniel Černý: Byla to výzva

Focení se ujal Daniel Černý, který ženy zvěčnil spolu se zapůjčenými výstavními kočkami. „S těmi našimi klubíčkovými by to nešlo, ty by nespolupracovaly,“ smála se Kateřina Kellerová.

„Byla to velká výzva. Potěšilo mě, že si mě holky pro tento projekt vybraly. Byla to krásná spolupráce,“ řekl fotograf Daniel Černý, který kalendář připravoval více než půl roku. Dodal, že modelky nebylo těžké svléknout. „Ony věděly, do čeho jdou. Víc rozmarů než modelky měly nakonec kočky. Někdy jsme museli třeba hodinu čekat, než se kočka uklidnila, než měla náladu, nebo než jsme ji chytli třeba,“ smál se.

Pro autora fotografií Daniela Černého byl tento kalendář výzvou. | Jana Ulrichová

Peníze na veterinu

Jen během křtu získal spolek přes 26 tisíc korun na dobrovolném vstupném, čímž pokryl náklady na tisk. Z prodeje kalendářů na místě a z dražby několika vybraných fotografií pak utržil dalších 22 000 korun, které půjdou na provoz spolku, zejména na veterinární péči.

Cena kalendáře je 350 korun, objednat jej lze přes facebookové stránky spolku Klubíčko Chomutov z. s. Přispět lze také na transparentní účet spolku číslo 5704995379/0800.