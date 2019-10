Veronika si Kiru vzala z útulku. Fenka tam skončila opakovaně, původnímu majiteli se totiž čas od času znelíbila, vyhodil ji proto na ulici. Tyran nakonec putoval za mříže a Kira se ocitla v útulku natrvalo. Tehdy padla do oka Veronice Drozdové, která už jednoho adoptovaného psa doma má. O Kiru začala bojovat a podařilo se jí ji získat.

Kvůli staré zlomenině, kterou jí tyran způsobil, má teď Kira velké bolesti | Jana Ulrichová

Škrcení, rány, kopance

„Kira byla brutálně týraná. Původní majitel ji věšel na hák, snažil se ji oběsit na obojku, držel ji z okna za ocas s tím, že ji vyhodí. Kopal do ní, mlátil s ní a při jednom hodu o zeď s ní, jí zlomil nohu,“ popsala Veronika, která na to konto podala podnět na krajskou veterinární správu a nakonec i trestní oznámení. Netajila se přitom, že má z bývalého majitele strach, proto také odmítla focení.

Kira je milá fenka, která i přes peklo, kterými si prošla, na lidi nezanevřela | Jana Ulrichová

Trpí v bolestech

Kira má dodnes trvalé následky. Strach už díky lásce, kterou jí nová majitelka zahrnuje, nemá, dál ji ale provází problémy zdravotní, které se postupem času zhoršují. Kira kulhá na přední nohu, rentgen odhalil starou zlomeninu. „Začala mít velké bolesti, nevyskočila už ani na gauč, nemohla nohu ohnout, měla ji v křeči,“ uvedla Veronika Drozdová.

Nákladná operace

Rozhodla se proto pro operaci, která by měla Kiře odstranit bolesti. „Je to takzvaná artrodeza, při které jí vyjmou poškozený ramenní kloub, nahradí ho ploténkou a celou nohu jí tím znehybní, takže ji bude mít jako opěrnou berli,“ popsala majitelka.

Kira už prodělala vyšetření za 18 000 korun, a to CT a artroskopii ramenního kloubu a nyní dochází do Vintířova na veterinární kliniku na fyzioterapie. To hlavní, a to operace, jí ale teprve na konci října čeká. „Mysleli jsme si, že to finančně zvládneme sami, ta částka ale bude velice vysoká. Samotná operace vyjde na 35 000 korun bez DPH, pak budeme muset jezdit na převazy a rehabilitace, proto jsme oslovili spolek Pes nejvěrnější přítel, který se nám snaží pomoci získat nějaké finance,“ uvedla Veronika Drozdová.

Kira teď na veterinární klinice ve Vintířově podstupuje fyzioterapii | Jana Ulrichová

Pro Kiru vše

„Rozhodně pro Kiru obětujeme všechno, aby jí bolesti odezněly. Je to velice aktivní pes, který miluje lidi, dala lidem druhou šanci, proto pro ni uděláme cokoli. Byli jsme připraveni vzít si i půjčku, protože když už jsme Kiru vybojovali do své péče, chceme jít dát všechno,“ dodala.

Podpořit Kiru je možné na transparentním účtu spolku Pes nejvěrnější přítel z. s. číslo 2200910219/ 2010.