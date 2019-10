Žádné krvelačné bestie. Z ovčáků odebraných podivínovi se klubou pohodoví psi

Žádní nebezpeční zabijáci. Z Chrudichrom kvůli týrání odebraní němečtí ovčáci, o které se stará spolek Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek, se začínají ukazovat v novém, lepším světle. Někteří jsou bojácní, někteří se musí ještě léčit, část z nich už ale brzy bude moci odejít do nových domovů.

Spolek má ve své dočasné péči šest z 15 odebraných německých ovčáků, čtyři psy a dvě fenky. Protože neměli jména, pojmenovali je Jupiter, Peny, Bak, Galaxie, Bentley a Blesk. Stará se o ně Ivana Tomanová, která má u svého rekreačního domku v bývalém vojenském areálu v Rožmitálu pod Třemšínem i kotce.

Ovčáci se učí chodit na vodítku, procházky si zamilovali | Jana Ulrichová

Už se mazlí

„Ze začátku to s nimi bylo těžké, nechtěli vylézt z boudy, byli bázliví, měli strach z doteku, z člověka,“ popsala. Dodala, že jim proto dali čas, aby se rozkoukali a zvykli si na nové prostředí. Po dvou dnech začali psi vycházet ven, začali prozkoumávat zahradu a chodit na vycházky.

„Teď už se jim daří dobře. Jsou kontaktní, začínají být mazliví. Zvykli si rychle, reagují dobře i na mé děti, které pomáhají s venčením. Samozřejmě s nimi musíme neustále pracovat. U některých to potrvá déle,“ řekla jejich opatrovatelka.

„Psi se zpočátku báli, teď už s pohlazením problém nemají,“ ukázala Ivana Tomanová | Jana Ulrichová

Galaxie se musí léčit

Některé ze psů je třeba doléčit. Nejhůře je na tom fenka Galaxie, která těsně před odebráním porodila a štěňata pak zřejmě sama sežrala, protože žádná se na místě nenašla. „Od veterináře dostala léky na zastavení laktace. Než se dá po zdravotní stránce dohromady, nějaký čas to ještě potrvá,“ řekla Ivana Tomanová.

Nekonečný boj proti množírnám a týrání: Babiš sliboval, ale na zákony se práší

Jupiter vyhlíží domov

Naopak nejlépe jsou na tom podle ní nejstarší ze psů, zhruba 5letý Jupiter a druhá fenka Peny. Přátelský Jupiter, který nemá s nikým problém a pohybuje se proto na volno, bude moci odejít už brzy do adopce. „Je to úžasný pes. Jakmile bude vykastrovaný a naočkovaný, budeme moct pro něj začít hledat novou rodinu. U ostatních to chce ještě čas, myslím si, že ještě dva, tři měsíce s nimi bude třeba pracovat,“ vysvětlila Ivana Tomanová.

Jupiter má v dočasném domově gauč, na kterém s oblibou polehává | Jana Ulrichová

Propadli státu

Smečku 15 nesocializovaných německých ovčáků, kteří se mezi sebou nekontrolovaně množili, choval v načerno postavených příbytcích na okraji Chrudichrom na Blanensku František Doležel (70).

Psi, které neměl naočkované a ani za ně obci neplatil, mu utíkali, napadali kolemjdoucí i sami sebe navzájem. Veterináři konstatovali, že jsou zvířata týraná, a navrhli jejich odebrání. Psi pak propadli státu. Skončili v náhradní péči dvou záchranných spolků, odkud, až se zotaví, budou moci odejít do nových domovů.

Ovčáky, o které pečuje spolek Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek, lze finančně podpořit libovolnou částkou na transparentní účet účet číslo 2201668487/2010.