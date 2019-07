Smečka zdivočelých ovčáků napadla i starostu. Podivín se odebrání psů brání

Krajská veterinární správa letos na jaře navrhla všechny psy, kteří nejsou očkovaní, napadají se navzájem a z nezabezpečeného pozemku utíkají, odebrat. Případ dostali na starost úředníci odboru životního prostředí Městského úřadu v Boskovicích, kteří rozhodnutí o odebrání vydali. Senior se proti tomu ale odvolal, a tak teď případ leží na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně.

- František Doležal tvrdí, že své psy miluje. S jednou z fen se před reportérkami mazlil, vzápětí jí ale začal bít přes hlavu. Prý proto, že ráno napadla a pokousala jinou fenu | Jana Ulrichová

Propadnou státu?

„Vůbec to není jednoduché. Kraj teď bude rozhodovat, jestli zvířata propadnou státu a odebere je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo se celý případ vrátí zpět k přepracování do Boskovic, tím pádem se všechno rozeběhne od začátku a znovu,“ řekl starosta Chrudichrom Pavel Holub, který s podivínem žijícím se smečkou psů mezi harampádím a odpadky na pozemku svého bratra, bojuje už roky.

Podivín se odmítá vzdát smečky týraných ovčáků. Se psy se zabarikádoval na pozemku

Utíkají a útočí

Nejvíce jej trápí, že psi, za které František Doležel neplatí ani poplatky, utíkají a ohrožují místní lidi. „I na mě, konkrétně na mé auto, útočili, když jsem projížděl kolem,“ řekl. Dodal, že doufá v to, že kraj rozhodne o odebrání psů a jejich propadnutí státu, a že tak učiní co nejdříve. „Má na to ještě měsíc,“ řekl starosta.

Oddychli by si tak všichni včetně úředníků z Boskovic, pod něž Chrudichromy spadají. Odpadly by jim totiž starosti s umístěním početné smečky psů a hlavně s jejich následným financováním, na něž nemají v rozpočtu vyčleněné žádné prostředky. Podle starosty obce by měl kraj vydat rozhodnutí začátkem srpna. Jaké bude, ale není dosud jasné, více informací zatím neměla ani mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Psi Františka Doležela pobíhali kolem vsi navolno a útočili na auto starosty. Jeden z nich za sebou tahal pneumatiku | Pavel Holub

Zatarasil obecní cestu

František Doležel si nepřipouští, že dvacetihlavou smečku ovčáků nezvládá, a odmítá se jich vzdát. S úředníky se pustil do boje, po svém. Příjezdovou cestu, která ale patří obci, zatarasil harampádím a vraky aut, takže zasáhnout musela policie. Ta mu nařídila nepořádek odstranit, což nakonec také udělal, jinak by se zpovídal hned ze tří přestupků, a to schválnosti, založení černé skládku a neuposlechnutí úřední výzvy. Na cestě ale ponechal menší provizorní zábranu, aby mu prý starosta nemohl vstupovat na pozemek.