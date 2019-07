Alvina týraly děti, novou rodinu si teď sám vybírá. Najde spřízněnou duši?

Více než rok čeká v útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku na svého nového pána krásný výmarský ohař Alvin (4). Není to ale pes pro každého, zažil týrání, kvůli kterému byl z původní rodiny odebrán. Proto potřebuje někoho, kdo to s ním bude umět. Toho pak odmění láskou a navíc ho i bezpečně ohlídá.

„Alvin je u nás v útulku nejdéle, je tu už od loňského dubna, takže je tu momentálně služebně nejstarší. Žil v rodině v Hrdlech na Litoměřicku, odkud byl inspektorkou krajské veterinární správy odebrán, protože ho tam týrala majitelka a zejména její děti. Majitelka se ho vzápětí vzdala a souhlasila s jeho adopcí, proto ho můžeme nabízet,“ řekla majitelka Miluše Maskulanisová.

Alvin je velmi hravý, miluje aporty | Jana Ulrichová

K dětem ne

Najít Alvinovi nový domov ale není úplně jednoduché. Po předchozí zkušenosti nemá rád děti a vybírá si i mezi dospělými, ne každého přijme. S reportérkami Blesk tlapek byl ale kamarád hned, nechal se hladit a dožadoval se aportu. Zkušeného člověka, který psům rozumí a najde si k němu cestu, bude respektovat a milovat.

Smečka podivína děsí vesnici: Starosta chce ovčáky odebrat, Blesk tlapky nabízí pomoc

Chce si hrát

Alvin je velice přátelský pes, potřebuje jen čas na to, aby si na nové prostředí zvykl. Není to ale pes do bytu, potřebuje zahradu s přístupem do domu. Je zvyklý na kotec a na boudu. Je velmi hravý, pohyb vyžaduje, nepotřebuje ale dlouhé procházky. Když se mu budou noví majitelé dostatečně věnovat, hrát si s ním a házet mu jeho milované aporty, bude mu pak stačit proběhnout se jen po zahrádce. Je to také výborný hlídač, umí zavrčet i zaštěkat.

Alvin je velmi hravý, miluje aporty | Jana Ulrichová

Přijeďte se seznámit

Alvin čeká na svou novou rodinu v útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku. Zájemci se na něj mohou přijet podívat a seznámit se s ním na adresu Řepnice 30, případně mohou psát na e-mailovou adresu marek.maskulanis@seznam.cz nebo volat na číslo 602 893 442.