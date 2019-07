Svůj dům přeměnila v kočičí ráj, teď je v začarovaném kruhu. Azyl Gaia zoufale shání pomoc

Jiřina Vrábelová (70) dala domov a lásku už stovkám opuštěných kočiček. Svůj dům v Lužné u Hanušovic na Šumperku nezištně proměnila v azyl pro ně. Teď ale zápasí s obrovskými finančními problémy, které jí vhání slzy do očí a nedají jí spát. Najde se sponzor, který by pomohl?

Kočičky zachraňuje paní Jiřina už řadu let. Ve svém domě jich má kolem stovky, byla ale doba, kdy se jí jich tam sešlo i 140. „Jsou to převážně kočičky, které v době, kdy jsme se jich ujali, byly v ohrožení života. Zájem o adopce je tu ale malý, většina z nich proto u nás dožívá. Ke stáru potřebují větší veterinární péči včetně operací. Abych zaplatila faktury, musela jsem si půjčit,“ řekla paní Jiřina, která svůj kočičí azyl pojmenovaný po řecké bohyni země Gaie provozuje už od roku 2009.

Soukromý azyl Gaia provozuje už řadu let Jiřina Vrábelová. | Jana Ulrichová

Nemá na uhlí ani na mzdy

Nejsou to ale jen účty za veterinární ošetření, které nezvládá platit. „Nějak se to nahrnulo, ocitla jsem se v začarovaném kruhu. Jakmile dám dohromady nějaké peníze, objeví se nová faktura, kterou musím zaplatit, teď například za uhlí. Vzala jsem si už dvě půjčky, třetí mi poskytla kamarádka. Nemám totiž ani na doplatek pro děvčata, která mi sem na výpomoc s úklidem posílá úřad práce. Platí jim 75 procent mzdy, zbytek je na mně,“ posteskla si seniorka, která kočkám zasvětila celý svůj život. Jsou po celém domě, mají své pelíšky, košíky, škrabadla a spousty hraček. Všude je uklizeno, čisto,žádný zápach.

V současné době je v Gaie na 120 kočiček, z nichž většina hledá nový domov. | Jana Ulrichová

Zachraňuje nejen kočky

Jiřina Vrábelová ale nepomáhá jen kočkám, dveře jejího domu jsou otevřené i všem ostatním zvířatům. „Zachraňuji všechno živé v okolí. Ujala jsem se už dvou ježků, holoubků, divočáka, srnečky, čtyř kozlíků, poníka se špatnými klouby a pěti pejsků,“ vyjmenovala. Vše přitom financuje jen z příspěvků od dobrovolných dárců. Z okolních obcí přispívají Gaie pouze Hanušovice, a to 10 000 korunami ročně, a Kopřivná, která platí útulku odvoz odpadu. „Vyděláme si proto aukcemi, do nichž nám lidé posílají různé věci, které pak na sociálních sítích dražíme. Jsou to ale jen malé částky, které takto získáme. Potřebovali bychom nějakého většího sponzora, bez něj už to nezvládnu,“ dodala Jiřina Vrábelová.

Nechala je trpět ve vedrech a zmizela. Psi množitelky naříkají ve sklepě a v oknech

Co v Gaie potřebují

Finance na veterinární péči

Dietní granule pro kočky na zažívání a na nemoci ledvin

Konzervy a kapsičky

Pro velká zvířata seno na krmení

V současné době se paní Jiřina stará o zhruba stovku opuštěných a nemocných koček | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Materiální pomoc lze poslat nebo dovézt na adresu: Azyl Gaia z. s., Lužná 19, 788 33 Kopřivná. Finanční příspěvky můžete poslat na transparentní účet 881188815/2010 nebo na účet azylu 239074909/0300. Více informací na www.azylgaia.cz, e-mail azylgaia@seznam.cz, tel. 739 145 662.