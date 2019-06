Iva napsala knihu o nejubožejších z ubohých psů. Příběhy statečných pomůžou dál

„Když už jsem se pustila do záchrany týraných pejsků, řekla jsem si, že jejich příběhy by se daly využít do knihy. Výtěžek z ní pomůže ostatním útulkům s nákladnými operacemi,“ řekla paní Iva, která svůj azyl provozuje v Hamru u Českých Budějovic.

Iva Volková, autorka knihy Příběhy statečných, chce získat milion korun pro nemocné psy | Tonda Tran

Křest pod dohledem slavných

Peníze na vydání knihy získala díky portálu Hithit, kde si ji zájemci mohli předplatit a koupit tak levněji. A nebo si mohli zakoupit dárek a tím vydání knihy podpořit. „Potřebné peníze se tak podařilo získat a kniha mohla vyjít. Příběhy, které jsem sepsala, mají lidem ukázat, že se nemusí bát adoptovat starého pejska,“ řekla Iva Volková.

Knihu, která zachycuje příběhy zachráněných pejsků z azylu Rafael, o. p. s., pokřtila herečka a výtvarnice Iva Hüttnerová. „Společně s ní křtil i violoncellista Petr Nouzovský s manželkou Kristinkou. Samozřejmě u toho nechyběla moje bývalá svěřenkyně fenka Šedulinka,“ dodává autorka.

Nebohého Frankieho nechali umírat zaživa. Zotavuje se na vozíčku v útulku Rafael

Iva a její otevřené srdce

Kniha, jejíž obálku ilustrovala právě Iva Hüttnerová, vyšla v nákladu 3000 kusů. Její cena je 390 korun, celá tato částka jde přitom na transparentní účet s názvem Ivino otevřené srdce psům, který byl založen právě za tímto účelem.

Veškerý výtěžek z knížky, který by měl být přes milion korun, půjde registrovaným útulkům na nákladné operace, na které třeba právě v tu chvíli nemají peníze. „Z účtu se budou proplácet faktury veterinářům. Dnes mám na kontě už 300 tisíc korun, což je to neuvěřitelné, všem děkuji za podporu,“ popsala Iva Volková.

Kde knihu získat?

Knihu si mohou zájemci koupit přímo u Ivy Volkové v útulku Rafael přes jejich webové stránky www.rafael-ops.cz. „V knihkupectvích, kde si berou velké marže, ji nenajdou, protože nechci snižovat zisk z knihy,“ vysvětila.

Iva dodala, že lidé z okolí si pro knihu mohou do útulku přijet osobně a při té příležitosti si mohou také půjčit na vyvenčení některé z jejích tamních svěřenců. „Mám tu i pejsky, kteří ještě čekají na nový domov. Třeba se tu i do některého zamilují,“ dodala.