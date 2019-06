Místo buldočka kříženec plný blech a svrabu. S množitelkou z Dražkova bojují i sousedi

Iveta Faltysová nabízela na inzerát tříměsíčního francouzského buldočka bez průkazu původu. Štěně, které si od ní Kateřina Martínková koupila za 6000 korun na čerpací stanici v Pardubicích, je ale zjevně kříženec, což množitelka nakonec sama přiznala.

Fenka je na první pohled křížená, má protáhlý čenich a delší nohy, než by měl francouzský buldoček mít | Jana Ulrichová

Pradědeček bígl

Fenka jménem Lordag má protáhlý čenich a delší nohy, což Iveta Faltysová zdůvodnila tím, že v minulosti byl jedním z jejích předků bígl. „Řekla nám, že budeme ještě rádi, že má delší čumáček, alespoň se nebude tak zadýchávat,“ popsala majitelka psa. Dodala, že fenka měla psychické problémy, krčila se, když ji chtěli pohladit, byla zablešená a měla svrab v uších.

Kateřina Martínková s fenkou Lordag | Jana Ulrichová

Nevěrohodná vakcinace

„Museli jsme ji také nechat znovu přeočkovat. Veterinář nám totiž řekl, že tomu, co je v očkovacím průkazu nemůžeme věřit, neseděla tam podle něj data vakcinace,“ uvedla. Po dotazu reportérek, co říká na to, že si pořídila psa z množírny, se rozplakala. „Nemám z toho dobrý pocit, nechtěli jsme nic takového podporovat, když už ji ale máme, nemůžeme se jí zbavit. Je mi z toho úplně zle,“ řekla se slzami v očích.

Reportérky chtěly znát i názor Ivety Faltysové, odmítla se s nimi ale bavit. Později poslala kontakt na svého právního zástupce, na jehož vyjádření Blesk tlapky čekají.

Město je bezmocné

S Ivetou Faltysovou bojují i sousedé, kteří kvůli ní sepsali petici. Zástupci města ale tvrdí, že jsou bezmocní. „Nemáme zákonné možnosti na to zjistit, kolik psů chová a v jakých podmínkách. Klece, které tam má, jsou vidět z ulice, uvnitř ale nikdo nebyl,“ řekla Majka Schillerová, radní Sezemic, pod které Dražkov spadá. Dodala, že by města a obce uvítaly novelu zákona, která nejen pojmenuje množírny a zpřísní tresty za týrání zvířat, ale zároveň by jim dala i větší pravomoci a možnosti zakročit.

Blesk tlapky zdokumentovaly jeden z prodejů francouzského buldočka. Množitelka ho přivezla zájemkyni na čerpací stanici v Pardubicích | Jana Ulrichová

Hledáme další oběti

Bezmocná naštěstí není policie, která se množitelku Ivetu Faltysovou, jenž drží ve svém domě v klecích desítky psů, už zajímá. Podezírá ji ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, za což by jí v případě uznání viny hrozilo až 2leté vězení. Blesk tlapky její případ dál sledují. Hledají také její další oběti. Pokud od ní máte štěně, které není v pořádku, nebo s ní máte jinou zkušenost, ozvěte se na e-mail tlapky@cncenter.cz.