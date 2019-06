Z „retrívra“ vyrostl jezevčík. Množitelka ze Světnova má „na krku“ i podvod

Libor Vaníček a jeho partnerka Zuzana Jílková ze Studené na Jindřichohradecku chtěli zlatého retrívra. Na internetu narazili na inzerát Petry Novákové. „Telefonicky jsme se domluvili. Chtěli jsme se na štěně jet podívat, ona ale řekla, že má náhodou cestu kolem, takže nám ho doveze domů ukázat,“ popsal Libor Vaníček. „Byla u nás za dvě hodiny. Dovezla dva psy a řekla, že si můžeme vybrat. Štěňata vypadala jako retrívři, takže jsme si jedno od ní za 5500 korun koupili,“ dodal.

Štěně, které rodina koupila, jako zlatý retrívr vypadalo | archiv Zuzany Jilkové a Libora Vaníčka

Na nohách jezevčíka

K pejskovi, kterému dali jméno Baddy, dostali jen očkovací průkaz, smlouvu ani doklad o zaplacení jim množitelka nevystavila. Tehdy jim to nebylo podezřelé, dnes už by byli podle svých slov obezřetnější. „Pejsek byl pořád malý, nerostl, nakonec z něj byl jezevčík se srstí retrívra,“ řekl Libor Vaníček s tím, že i povahu měl Baddy jezevčíka.

V době, kdy už o správnosti nákupu svého psa pochybovali, je kontaktovala policie, která tehdy na popud České obchodní inspekce sháněla zákazníky, jež množitelka Petra Nováková napálila. „Když štěně viděli, rovnou řekli, že to zlatý retrívr nebude,“ dodal Libor Vaníček.

Vyrostl z něj ale jezevčík | archiv Zuzany Jilkové a Libora Vaníčka

Psa vrátili

Rodina se chtěla s množitelkou dohodnout, ale nebylo to možné. „Telefon už nefungoval, a tak jsme jednoho dne psa naložili a rozjeli se za ní. Byla to hrůza. Spousta psů, nepořádek, špína. Kdybychom si tam tehdy pro psa jeli a viděli to, nikdy bychom si ho z takových podmínek nevzali,“ popsala Zuzana Jílková. Dodala, že Petru Novákovou zastihli, když právě přijela k domu. „Zatarasili jsme jí cestu a pustili jsme se do ní. Chtěli jsme vrátit psa a chtěli jsme zpátky své peníze,“ uvedla. Psa nakonec za asistence policie, kterou přivolali, vrátili. Petra Cendelínová jim ale peníze nedala. „Tvrdila, že nemá hotovost. Nabízela nám jen dvacet korun. Nakonec před policisty slíbila, že nám částku 5500 korun pošle na účet do 7. května. Dodnes neposlala vůbec nic,“ dodala s tím, že to pro ně bylo velké poučení.

Pokud tímto způsobem podvedla Petra Nováková více lidí, a to se škodou vyšší než 5000 korun, stálo by za to, aby se její oběti spojili a hromadně podali trestní oznámení pro podezření z podvodu.

Za klamání pokuta

Policisté, kteří tento případ vyšetřovali, předali vše České obchodní inspekci. Ta konstatovala, že jde o klamání spotřebitele, neboť Petra Nováková prokazatelně vydávala křížence za čistokrevná plemena. Vyfasovala za to pokutu. „Naše Krajská veterinární správa vydala ve věci klamání spotřebitele chovatelce příkaz o uložení pokuty ve výši 45 000 korun,“ uvedl Božek Vejmelka, ředitel Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina.

Petra Cendelínová Němcová nepopírala, že je množitelka | Kateřina Lang

Porušila čtyři zákony

Blesk tlapky prokázaly, že Petra Nováková porušila čtyři zákony, a to zákon na ochranu zvířat proti týrání, o veterinární péči a na ochranu spotřebitele. Reportérky ji navíc usvědčily i z porušení živnostenského zákona, neboť od ní prostřednictvím figurantky koupily psa, který nepochází z jejího chovu. Živnost, kterou má, jí přitom přeprodávání psů nedovoluje. Krajská veterinární správa ji opakovaně pokutovala a úředníci jí nakonec nařídili snížit počet chovaných zvířat na 5 dospělých psů starších 12 měsíců.