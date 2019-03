Blesk tlapky podávají stížnost na úředníky: Množitelku psů jste měli už dávno zastavit

I když Krajská veterinární správa podala na obec s rozšířenou působností, tedy do Žďáru nad Sázavou, tři podněty na snížení počtu psů a pak i na úplný zákaz chovu, a nyní znovu alespoň na snížení počtu psů, město proti množitelce, která chová v nevyhovujících podmínkách, dosud nezakročilo. Přitom sama Petra Nováková, dříve Cendelínová Němcová, snížením počtu chovaných psů argumentuje.

Petra Nováková tvrdila, že prodej byl v pořádku, protože má na něj živnost. Byla to ale lež | Jakub Poláček

Kdo má pravdu?

Obhajuje tím to, že v rozporu s živností, kterou má, rozprodává psy, kteří nejsou z jejího chovu. „Víte co, my máme nařízený snížený chov psů,“ řekla reportérkám Blesk tlapek. „Mám to nařízené životním prostředím,“ dodala. Město ale tuto informaci vyvrací, a naopak tvrdí, že řízení není ještě skončené. „Podle informací, které jsem dostala od odboru životního prostředí, dotazované řízení dosud probíhá. Aktuálně tedy nemáme žádné nové informace, které bychom mohli sdělit,“ uvedla zástupkyně tiskového mluvčího žďárského městského úřadu Hana Vykoukalová. Znamená to, že množitelka nebyla dosud nijak postihována, a počet chovaných psů zatím omezovat nemusí.

Kolem domu množitelky stále pobíhá smečka psů různých ras | Jana Ulrichová

Stížnost a trestní oznámení

Protože podle pražské advokátní kanceláře Plicka a Partners, se kterou Blesk tlapky případ konzultovaly, je návrh na zákaz chovu, který už dříve na obec s rozšířenou působností podávala krajská veterinární správa, pro město závazný a mělo se jím řídit, rozhodli se reportéři prostřednictvím této advokátní kanceláře podat na krajský úřad stížnost kvůli pochybení obce, a trestní oznámení na množitelku.

Kontroverzní množírna Světnov: Úředníci jsou bezmocní? Podle právníka jde o výmluvy

Porušuje zákony

Petra Nováková prokazatelně porušila čtyři zákony, a to zákon na ochranu zvířat proti týrání a o veterinární péči, což potvrdila Krajská veterinární správa. Porušila také zákon na ochranu spotřebitele, protože křížence vydávala za čistokrevná plemena. Blesk tlapky ji navíc usvědčily i z porušení živnostenského zákona, neboť od ní prostřednictvím figurantky koupily psa, který nepochází z jejího chovu. Živnost, kterou má, jí přitom přeprodávání psů nedovoluje.

Blesk tlapky nechaly případ množitelky ze Světnova posoudit advokátní kanceláří Roberta Plicky | Kateřina Lang

Čtyři trestné činy?

Podle Terezy Plicka ze spolku Hlas zvířat, který s advokátní kanceláří Plicka a Partners spolupracuje, by v případu množitelky Petry Novákové mohla být naplněna skutková podstata trestného činu podvodu, neboť při prodeji vydává křížence za čistokrevná plemena, a to v případě, že je škoda minimálně 5000 korun, dále by se mohlo jednat o trestný čin týrání zvířete, zkrácení daně a neoprávněné podnikání.