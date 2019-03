Blesk tlapky „zmáčkly“ úředníky: Množitelka musí psy pustit. A zaplatí tučnou pokutu

Petra Nováková má registrovaný chov labradorů a retrívrů. V domě ve Světnově ale chová i desítky jiných psů, které, jak Blesk tlapky prokázaly, v rozporu se svou živností prodává. Podmínky, v nichž psy chová, jsou podle Krajské veterinární správy nevyhovující, jednoznačně jde o týrání. Navrhla proto několikrát omezení počtu chovaných psů, a jednou dokonce úplný zákaz chovu, úředníci ze Žďáru nad Sázavou ale dosud jejich návrhy vždy smetli ze stolu.

Petra Nováková tvrdila, že prodej byl v pořádku, protože má na něj živnost. Byla to ale lež | Jakub Poláček

Konečně rozhodli

Až nyní, když se o případ začaly zajímat Blesk tlapky, úředníci otočili. „Bylo vydáno nepravomocné rozhodnutí, nyní běží odvolací lhůta. Více informací v tuto chvíli tedy nebudeme poskytovat,“ uvedla Hana Vykoukalová, která zastupuje tiskového mluvčího Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou.

Reportérky ale přesto zjistily, o jaký verdikt jde. Podle jejich informací vyhověli konečně úředníci návrhu krajské veterinární správy a rozhodli o snížení počtu chovaných zvířat na 5 dospělých psů starších 12 měsíců. Toto snížení nařídili 6. března. Chovatelka je povinna snížit počet svých psů do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud to neudělá, úřad jí je odebere a umístí do útulku.

Nerozdává, prodává

Sama Petra Nováková o tomto rozhodnutí věděla už dopředu. Místo ale, aby psy darovala, nebo je předala spolkům, které by se jich ujaly a zajistily jim nové domovy, kšeftovala s nimi dál. Omezením chovu se přitom zaštiťovala. „My máme nařízený snížený chov psů,“ řekla Blesk tlapkám. Víc se vyjadřovat nechtěla. Jednoho psa tak od ní koupily i reportérky. Prokázaly tím, že porušuje nejen veterinární zákon a zákon na ochranu zvířat proti týrání, ale i živnostenský zákon.

Za klamání pokuta

Na množitelku si teď nově vyšlápli opět i veterináři, kteří s ní vedli správní řízení ve věci klamání spotřebitele. Česká obchodní inspekce je totiž upozornila na to, že vydává křížence za čistokrevná plemena. Přijde jí to draho. „Naše Krajská veterinární správa vydala ve věci klamání spotřebitele chovatelce příkaz o uložení pokuty ve výši 45 000 korun,“ uvedl Božek Vejmelka, ředitel Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina.

Blesk tlapky budou i nadále sledovat, jak se množitelka s omezením chovu vypořádá a zda uloženou pokutu zaplatí.

Stížnost a trestní oznámení

Na případ množitelky Petry Novákové upozornili lidé ze Světnova už před dvěma lety. Tehdy o ní mluvili jako o nezodpovědné chovatelce smečky psů a obtížné sousedce. Po celou dobu se obraceli na úřady, sepisovali petice, vše bylo ale marné. Krajská veterinární správa sice konstatovala, že chovatelka psy týrá, protože je chová v nevhodných podmínkách, úředníci ale jejich návrhy ignorovali a nikdy ji nijak, vyjma pokut, nepostihli.

Podle Hlasu zvířat napojeného na advokátní kancelář Plicka a Partners přitom měli úředníci už dávno jednat, návrh na zákaz chovu, který neakceptovali, byl pro ně podle Terezy Plicka závazný. Proto Blesk tlapky společně s Hlasem zvířat podali na úředníky stížnost pro nečinnost a na množitelku trestní oznámení. Mohla se totiž dopustit podvodu, týrání zvířete, krácení daně a neoprávněného podnikání.

Kolem domu Petry Cendelínové Němcové neustále pobíhá několik psů různých ras | Jana Ulrichová

Takhle Blesk tlapky tlačily na úředníky

24. 1. – sousedé uvedli, že dva roky neúspěšně bojují proti množitelce

28. 1. – veterináři potvrdili, že množitelka psy týrá tím, že je chová v nevyhovujících podmínkách,

29. 1. – Blesk tlapky zjistily, že množitelka je i překupnice

30. 1. – starosta Světnova v rozhovoru uvedl, že obec je proti množitelce bezmocná a vyzval politiky ke změně zákonů

1. 2. – Blesk tlapky zjistily, že množitelka dluží veterinářům

5. 2. – úředníci ze Ždáru vysvětlili, proč návrhy veterinářů smetli ze stolu, prý nemají pravomoci

8. 2. – Blesk tlapky koupily od množitelky štěně komondora, které nebylo z jejího chovu. Usvědčily ji tak z překupnictví, tedy porušení živnostenského zákona

18. 2. – ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo, že množitelka nesmí prodávat psy, kteří nejsou z jejího chovu, že prodejem štěnětem komondora porušila živnostenský zákon

23. 2. – Hlas zvířat a advokátní kancelář Plicka a Partner uvedly, že úředníci nejsou tak bezmocní, jak tvrdí, a že měli už dávno jednat

5. 3. – Blesk tlapky spolu s Hlasem zvířat a advokátní kanceláří Plicka a Partners podaly stížnost na úředníky kvůli nečinnosti a trestní oznámení na množitelku