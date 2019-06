Jak nenaletět množírnám a chytře koupit psa? Poradí vám na Moravském psím dnu

„Důležité je výběr psa neuspěchat, nepodlehnout emocím. Vybrat si správně chovatele nebo i útulek, kde si zájemci chtějí psa pořídit,“ řekla organizátorka Moravského psího dne Karolína Hájková. Dodala, že nejhorší jsou unáhlené koupě, kdy si lidé řeknou, že nepotřebují psa s průkazem původu, a tak koupí štěně z internetového inzertního serveru.

Organizátorka akce Karolína Hájková radí: "Než psa z Bazoše, radši adoptujte." | Kateřina Lang

Do psa investujte

Při pořízení psa z chovatelské stanice musí zájemce počítat s tím, že obětujete určitou částku. Jinak to prostě nejde. Vyplatí se i trocha hledání. „Pokud si člověk chce koupit mobil, zpravidla prostuduje recenze. Stejné by to mělo být i u psů,“ řekla Jitka Vlasáková, majitelka chovatelské stanice Delaware. „Pokud máte o nějaké plemeno zájem, navštivte výstavu, oslovte chovatele. Dobrý chovatel vám nebude štěně vnucovat, naopak, bude se zajímat, do jakého prostředí štěně berete, jestli s ním budete navštěvovat výstavy, cvičit. Poskytne vám chovatelský servis, ukáže matku štěňat, případně další odchovy.“

Jitka Vlasáková, majitelka chovatelské stanice Delaware | archiv Jitky Vlasákové

Ptejte se, přijeďte

Její slova potvrdila i další chovatelka, Romana Kovarovičová z Kari Přílepy. „Každý zájemce o naše štěňata má možnost se na ně přijet podívat. Klidně opakovaně. Od narození do předání může informace o nich sledovat na našich stránkách, případně je informuji i smskou s fotkou. S budoucím kupcem jsem ve stálém kontaktu a přiznám se, že štěně ráda předávám do rodiny, kde si jeho budoucí prostředí okouknu a budoucí majitele vyzpovídám,“ uvedla.

Buďte v kontaktu

„I po předání do nové rodiny jsem ráda, pokud mě majitelé občas informují, jak štěňata prospívají a rostou. Z mnohých se stali naši známí a kamarádi a aspoň jednou za rok se spolu sejdeme. Vzhledem k tomu, že rasa bostonského teriéra získává na oblibě, je na místě i opatrnost, aby se právě naše štěňata nedostala k případnému množiteli,“ dodala Kovarovičová.

Romana Kovarovičová z Kari Přílepy je s budoucím kupcem stále v kontaktu a sleduje i, jak se štěňátkům daří v nových domovech | archiv Romany Kovarovičové

Standard u psa s PP

- chovatel netají adresu a telefon

- chovatelskou stanici má registrovanou u ČKS nebo ČMKU

- štěně předává ve věku od 8. týdnů

- štěně má za sebou první očkování, odčervení, tetování, které nyní nahrazuje šetrnější čipování

- součástí prodeje je smlouva, doklad o zaplacení, očkovací průkaz, případně pas, balíček na cestu (obsahuje granule na první dny v novém domově, hračku, obojek, apod.)

- štěňata jsou před odchodem do nových domovů prohlídnuta veterinářem, jsou samostatná v krmení, zvyklá na každodenní rodinný život, učí se čistotě a hlavně jsou „vymazlená“, protože až na výjimky žijí v bytě a jsou v neustálém kontaktu s lidmi.

- průkaz původu, který majitelé obdrží do 4 měsíců věku štěněte, je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI

Pozor na množírny

Oproti psům s průkazem původu mívají psi z množírny často řadu zdravotních i psychických problémů. „Nejen že může mít genetické vady, ale pokud nevyrůstá v dobrém prostředí, může být plachý, uštěkaný, může mít separační úzkost. Štěňata jsou velmi často odstavena od matek, množitelé je pak vydávají za „mini“, což je ale nesmysl, jde o štěňata stará třeba jen 6 týdnů,“ popsala Karolína Hájková. Dodala, že než vzít psa z množírny, je mnohem lepší adoptovat jej z útulku.