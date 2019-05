Čipování zdarma i adopce psů z útulku. Na Moravský psí den „dohlédnou“ celebrity

Moravský psí den, to je název akce, která se uskuteční 22. června v Lanžhotě. Na celý den je tam připravena zábava pro psy i jejich páníčky. Navíc tam přímo na místě bude možné nechat si očipovat psa, a to zcela zdarma. Blesk tlapky, které jsou mediálním partnerem této akce, u toho nebudou chybět.

Na místním fotbalovém hřišti budou od dopoledne připraveni veterináři, kteří budou mít k dispozici 600 čipů. Majitelé nově očipovaných mazlíčků si pak mohou nechat na místě vyrýt adresář s telefonem, který patří na psí obojek.

Na Moravském psím dnu si budou moci nechat návštěvníci své psy zdarma očipovat a čip rovnou zanést do registru | orca-agency.cz

Čip, registrace, skok i dostihy

„Častokrát se stává, že si lidé sice nechají od veterináře psa očipovat, čip pak už ale nezaregistrují. To se na Moravském psím dni stát nemůže, protože do registru majitelů zvířat vás přihlásíme rovnou na místě, abyste doma už nemuseli vůbec nic řešit,“ řekla organizátorka Karolína Hájková. Dodala, že kromě toho bude na celý den připraven velmi pestrý program.

Čivavy bez jídla, mezi výkaly a v nepořádku: Kamila promluvila o chovu množitelky z Psár

„Na své by si měl přijít úplně každý. Budeme tam mít soutěže, budeme závodit v psím skoku do výšky, to bude úplně poprvé, přivezeme kvůli tomu speciální překážku. Budeme mít i psí dostih, to je zase většinou velká legrace,“ uvedla organizátorka.

Návštěvníci se pobaví i při psích dostizích | orca-agency.cz

Pomoc útulkům a známé tváře na akci

Součástí programu bude i šíření osvěty, organizátoři, kteří se snaží bojovat proti množírnám, budou spolu s odborníky vysvětlovat, jak správně koupit psa a nenaletět přitom množitelům a překupníkům.

Na Moravském psím dni se budou prezentovat i některé útulky a záchranné spolky, jako např. Dočasky.cz či Buldočí naděje, které přivezou pejsky k adopci. „Doufáme proto, že řada chlupáčků díky této akci najde domov, a navíc se i vyberou peníze pro to, aby se o ně útulky mohly dobře starat,“ řekla Karolína Hájková.

Chybět nebude ani charitativní tombola. Přijede také řada známých osobností, např. psí psycholog Rudolf Desenský, s nímž se návštěvníci akce budou moci poradit o správné výchově svého mazlíčka, pejsky k adopci představí David Koller, akci bude moderovat Jana Stryková, přijede i herečka Pavla Vitázková, zpěvák Jiří Zonyga nebo Bára Mottlová.