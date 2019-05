Kozy u tyranky Marie dál živoří na balkoně. Lidé nabízí pomoc, úřad ale mlčí

Problematický chov Marie Vránkové (59) řeší středočeská obec Číčovice už 15 let řeší. V současné době má žena svá zvířata ustájená v rozestavěném domě, kozy na balkoně v patře, koně v přízemí. Na pozemku zavaleném harampádím živoří i kočky, pes a drůbež. Jakkoli krajská veterinární správa už loni na podzim konstatovala, že jde o týrání a navrhla zvířata odebrat, úřady až dosud otálely.

„Chovatelka byla na základě četných stížností občanů opakovaně upozorňována na nevhodnost svého počínání, stížnosti se řešily na přestupkovém oddělení Roztoky,“ uvedla starostka obce Marie Chuchutová.

S chovatelkou ale podle slov starosty nic nehnulo, nereagovala, nepřebírala poštu, na jednání nechodila a dokonce v kontrolní den přestěhovala zvířata jinam. Její koně přitom několikrát z nezabezpečeného pozemku utekli, což zdůvodňovala tím, že je „někdo pustil“. Jeden z jejích uprchlých koní dokonce způsobil v roce 2012 na dálnici D7 nehodu.

V tomto domě zvířata žijí už řadu měsíců, kozy v patře na balkoně, koně v přízemí | Jana Ulrichová

Starostka: Nikdo nám nepomohl

Podle slov starostky žádala obec v minulých letech opakovaně o pomoc nadřízené orgány, ale vždy bezvýsledně. „Naposledy podala obec podnět k zahájení řízení kvůli nevhodnosti chovu koní a jiných hospodářských zvířat v tomto objektu Městskému úřadu Černošice v prosinci 2018. Dosud jsme žádnou odpověď neobdrželi,“ potvrdila nečinnost úředníků.

Kozy a koně v rozestavěném domě: Veterináře štve týrání, úřady mají „klídek“

Poté, co na zvířata trpící v otřesných podmínkách upozornily reportérky Blesk tlapek, se ozvalo několik lidí ochotných se odebraných zvířat ujmout. Je mezi nimi i Hana Kubáňová z Knínic na Karlovarsku, která už v minulosti přijala týrané koně ze Všenor.

„I v tomto případě úředníci otáleli, trvalo to roky. Vše se pohnulo až poté, co jsem se vzdala příspěvku od města na péči. Najednou to šlo a rychle,“ řekla s tím, že je ochotna a schopna se postarat i o část zvířat z Číčovic.

Zvířata z Číčovic je ochotná vzít k sobě i Hana Kubáňová z Knínic, která se už v minulosti ujala několika týraných koní odebraných ze Všenor | Jana Ulrichová

Úředníci dál mlčí. Přijde konečně akce?

Blesk tlapky chtěly vědět, zda se od minulého týdne, kdy úředníci svou dosavadní nečinnost omlouvali „časovými a organizačními důvody“, něco změnilo. Hana Haugvic z odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice, která má případ na starost, na dotaz neodpověděla, uvedla pouze, že v úterý k tomu zveřejní informaci na internetových stránkách města Černošice.

Do konce pracovní doby úřadu ale žádná zpráva týkající se týraných zvířat v Číčovicích zveřejněna nebyla. Podle informací, které mají Blesk tlapky k dispozici, se už ale úředníci rozhoupali a odebrání zvířat připravují.