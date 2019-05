Báře zemřel páníček, rodina ji nechtěla. Vyhlíží nového parťáka a s dětmi nemá problém

Sedm let žila spokojeně po boku svého páníčka fenka Bára, krásná kříženka německého ovčáka. Když ale zemřel, nenašel se v rodině nikdo, kdo by se jí ujal a dal jí domov. Skončila proto v útulku AniDef v Žimu na Teplicku, kde už několik týdnů vyhlíží svého nového lidského parťáka.

Bára je velice hodná, pohodová, vychází dobře s lidmi a nemá problém ani s jinými psy. „Určitě by mohla být i v rodině s dětmi. Bylo by jen třeba dohlédnout, aby se děti k ní chovaly správně, pak by neměl být žádný problém,“ řekla dobrovolnice Monika Viduna Hásová.

Bára vyhlíží nový domov už několik týdnů. Dočká se konečně? | Jana Ulrichová

Žádný pecivál

I když je Bára už 7letá, zdravotně je na tom velmi dobře. „Pokud víme, žádný zdravotní problém nemá, zatím je zdravá,“ dodala Hásová. Co se týče aktivity, není Bára žádný pecivál. Má ráda procházky a baví ji také hry, které vyžaduje.

Kozy a koně v rozestavěném domě: Veterináře štve týrání, úřady mají „klídek“

Vyžaduje kontakt

Bára žila se svým páníčkem v bytě, spala s ním v posteli. V útulku by proto chtěli, aby se jí ujal někdo, kdo jí poskytne to, na co je zvyklá. „Nemusí přímo do postele, měla by být ale v bytě nebo v domku se zahradou s trvalým přístupem dovnitř, protože lidský kontakt opravdu vyhledává,“ vysvětlila Monika Viduna Hásová.

I když je Bára už psí dáma v letech, hry ji stále baví | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Bára už vyhlíží v útulku nový domov delší dobu, zatím ale stále marně. Zájemci, kteří by jí ho chtěli poskytnout, mohou volat na číslo 736 769 601. Pomoci lze i finančně. Spolek AniDef, který se stará o desítky opuštěných psů a koček, uvítá jakoukoli libovolnou částku, kterou lze poslat na transparentní účet číslo 2401251539 / 2010.