Roky znal celý život jen řetěz, bití a nadávky. Najde konečně opravdový domov?

O týrané, většinou nevyléčitelně nemocné psy se v útulku Rafael v Hamru u Českých Budějovic stará Iva Volková. Většina jejích svěřenců u ní zůstává na dožití. Občas se ale některého z nich podaří dostat do takové formy, že může ještě hledat nový domov. To je teď i případ Rokyho.

Roky je krásný 13letý chodský pes, o kterého se Iva Volková stará už 7 měsíců. Až u ní poznal lásku, pohlazení a vlídné slovo. „Jeho majitelé byli alkoholici. Celých 12,5 roku, vlastně od štěněčího věku, kdy si ho přivezli, prožil přivázaný na řetězu. Byli na něj škaredí, neměli ho rádi,“ popsala.

Do Rafaelu se dostal ve velmi špatném stavu. „Byl podvyživený, byl to takový věchýtek bez svalů, měl blechy, všenky, především měl ale velmi nemocné oči, které jsme mu až doteď léčili,“ řekla provozovatelka útulku.

Roky znal jen křik, bití a nadávky. Lásky, které se mu teď dostává od Ivy Volkové, se teď proto nemůže nabažit | Jana Ulrichová

Jako mladík

Nyní už má Roky oči zaléčené. Noví majitelé, kteří by se ho chtěli ujmout, ale musí počítat s tím, že je nutné mu do nich stále kapat. Jinak je ale Roky ve skvělé kondici. „Jeho věk by mu nikdo nehádal. Má krásné zuby, je veselý, aktivní, užívá si procházky, naučil se chodit na vodíku, začíná zvládat i první povely,“ uvedla Iva Volková.

K aktivním lidem

Roky má podle ní úžasnou kamarádskou povahu. „Je hrozně hodný na lidi, na děti, nemá ale rád jiné psí kluky, s těmi má problém. V nové rodině by měl být proto jako jediný pes,“ řekla. Dodala, že Roky by uvítal dům se zahrádkou, aby měl možnost se vyběhat. Hodil by se spíše k aktivním lidem, protože potřebuje delší procházky, i k větším dětem. K malým dětem ho v útulku nedoporučují, protože by je mohl samou láskou porazit a nechtěně zranit.

Na svůj věk je Roky aktivní, miluje procházky | Jana Ulrichová

Nechtěla přihlížet

Útulek Rafael, o. p. s. založila v roce 2013 Iva Volková jako domov pro týrané, nechtěné, staré a nevyléčitelně nemocné psy, protože, jak sama říká, nedokázala už nečinně přihlížet jejich utrpení. Využívá v něm své zkušenosti s rehabilitacemi, masážemi a léčením psychických traumat pejsků. Její svěřenci zde mají k dispozici ekologické, vytápěné boudy zařízené jako pokoj s možností výběhu.

Pro často krutě týrané, nechtěné, staré a nevyléčitelně nemocné psy založila v roce 2013 Iva Volková útulek Rafael, o. p. s., protože, jak sama říká, nedokázala už nečinně přihlížet jejich utrpení. Jejíma rukama prošla za tu dobu řada svěřenců, většina s velmi pohnutými osudy. Vzpomínky na ně zachytila ve své knize Příběhy statečných, která právě teď vyšla. | Jana Ulrichová

Pomáhá i ostatním

Od roku 2013, kdy Iva Volková svůj azyl založila, prošla jejíma rukama řada svěřenců, většina s velmi pohnutými osudy. Vzpomínky na ně zachytila ve své knize Příběhy statečných, která právě teď vyšla. „Veškerý výtěžek z ní, který by měl být přes milión korun, půjde registrovaným útulkům na nákladné operace,“ uvedla. Zájemci si ji mohou koupit přímo u ní v útulku Rafael přes jejich webové stránky www.rafael-ops.cz.