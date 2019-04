Iva zachránila desítky týraných psů a napsala o nich knihu. Milion z ní půjde útulkům

„Když už jsem se pustila do záchrany týraných pejsků, řekla jsem si, že jejich příběhy by se daly využít do knihy. Výtěžek z ní pomůže ostatním útulkům s nákladnými operacemi,“ řekla paní Iva, která nyní svůj azyl provozuje v krásném prostředí uprostřed přírody v Hamru u Českých Budějovic.

Pro často krutě týrané, nechtěné, staré a nevyléčitelně nemocné psy založila v roce 2013 Iva Volková útulek Rafael, o. p. s., protože, jak sama říká, nedokázala už nečinně přihlížet jejich utrpení. Jejíma rukama prošla za tu dobu řada svěřenců, většina s velmi pohnutými osudy. Vzpomínky na ně zachytila ve své knize Příběhy statečných, která právě teď vyšla. | Jana Ulrichová

Pomohl Hithit

Peníze na vydání knihy získala díky portálu Hithit, kde si ji zájemci mohli předplatit a koupit tak levněji, nebo si mohli zakoupit dárek a tím vydání knihy podpořit. „Potřebné peníze se tak podařilo získat, za což všem, kteří přispěli, děkuji,“ řekla Iva Volková.

Z „kostřiček“ psi pohodáři: Zachránění husky po smrti tyrana čekají na nový domov

Nebojte se adopce

Kniha zachycuje příběhy zachráněných pejsků, kteří v jejím domově našli azyl. „Jsou tam smutné příběhy, ale i radostné o tom, jak pejsek našel domov a je teď šťastný. Ráda bych také touto cestou otevřela srdce těm, kteří se zdráhají vzít si pejska starého nebo z útulku na dožití. Chtěla bych jim ukázat, že není třeba se toho bát, ti psi jim to dokážou vrátit svojí ohromnou láskou,“ řekla.

Iva Volková se ve svém útulku stará o staré, týrané a vážně nemocné pejsky | Jana Ulrichová

Ivino otevřené srdce

Kniha, jejíž obálku ilustrovala Iva Hüttnerová, vyšla v nákladu 3000 kusů. Její cena je 390 korun, celá tato částka jde přitom na transparentní účet s názvem Ivino otevřené srdce psům, který byl založen právě za tímto účelem. „Veškerý výtěžek z knížky, který by měl být přes milión korun, půjde registrovaným útulkům na nákladné operace, na které třeba právě v tu chvíli nemají peníze. Z účtu se budou proplácet faktury veterinářům,“ popsala paní Iva.

Jedním z jejích současných svěřenců je i chodský pes Roky, který prožil celý život uvázaný na řetězu | Jana Ulrichová

Kde knihu získat?

Knihu si mohou zájemci koupit přímo u Ivy Volkové v útulku Rafael přes jejich webové stránky www.rafael-ops.cz. „V knihkupectvích, kde si berou velké marže, ji nenajdou, protože nechci snižovat zisk z knihy,“ vysvětila. Dodala, že lidé z okolí, si pro ni mohou do útulku přijet osobně a při té příležitosti si mohou také půjčit na vyvenčení některé z jejích tamních svěřenců. „Mám tu i pejsky, kteří ještě čekají na nový domov. Třeba se tu i do některého zamilují,“ dodala.