Květa držela psy zavřené na výkalech a bez slunce. Do kupy je dávali měsíce

Majitelka, které už dříve úřady odebraly 20 psů, svou novou smečku držela zavřenou v zahradním domku v Trmicích. Čtyři feny a po mrtvici ochrnutý pes neznali volný prostor, nikdy zřejmě neviděli slunce, nevěděli, co je vodítko, nerozuměli povelům a báli se lidí.

Psi už jsou v dobré kondici, vyléčit jejich zlomenou duši ale trvalo téměř rok | Jana Ulrichová

Ochrnutý a bez ošetření

„Byli různého věku, žili na hromadách vlastních výkalů bez kontaktu s člověkem. Byl mezi nimi i slepý, na půl těla ochrnutý pes. Jak dlouho přežíval v tomto stavu bez pomoci, ošetření, se můžeme jen dohadovat. Nakonec musel být uspán,“ uvedla Jana Kymrová z Psího domova v Řepnici, kde se o zbývající čtyři odebrané feny od loňského roku starají

„Byly ve velmi špatném stavu, a to nejen fyzickém, ale i psychickém. Jejich socializace byla velice těžká. Teď je postupně kastrujeme, poté už budou moci odcházet do nových domovů,“ dodala majitelka útulku Miluše Maskulanisová.

Majitelka odebraných psů Květa Textorová | Jana Ulrichová

Zlomené psí duše

Právě práce s jejich zlomenou duší byla nejnáročnější. Protože psi nebyli zvyklí na lidi, neustále se schovávali, nechtěli ani vylézat z boudy.

„Nijak jsme je nenutili, dva tři měsíce jsme jim nechali čas, aby si zvykli, aby přivykli na náš hlas, na to, že k nim vcházíme, abychom je nakrmili. K jedné z nich jsme zpočátku nemohli vcházet vůbec, a když už se to po čase podařilo, odcházeli jsme pozpátku čelem stále k ní, protože jakmile jsme se otočili, šla nám okamžitě po nohách,“ popsala těžké začátky.

Postupně je pak zvykali na obojky a vodítka, což je u dospělých, v tomto případě 4 až 10letých psů, velmi složité. „Chce to každodenní práci s nimi,“ dodala Maskulanisová.

K domu i na gauč

Na dvě feny se už ozvali zájemci, dvě zbývající na nové rodiny čekají. Podle majitelky útulku jsou velice příjemné, stále ale trochu nedůvěřivé, proto jsou vhodné spíše ke klidným lidem.

Nejstarší fenka (7 až 10) by se hodila k ženě, protože muže nepřijímá. Nejlépe by jí bylo v rodinném domě se zahradou, ocenila by zřejmě ale i na gauč, protože se ráda mazlí. Druhá fenka, která byla kousavá, by byla dobrým hlídačem. Jejich nové majitele budou v útulku vybírat velmi zodpovědně, protože to nejsou psi pro každého.

Fenky se musely naučit mnoha pro do té doby nepoznaným věcem. Neznaly pohlazení, nevěděly, co je vodítko. | Jana Ulrichová

Majitelka musí platit

S majitelkou psů Květou Textorovou vedl ústecký magistrát správní řízení. Za týrání zvířat, která jí byla odebrána a propadla státu, dostala pokutu 3000 korun. Navíc musela uhradit náklady za správní řízení ve výši 1000 korun a náklady za odebrání psů a jejich umístění do náhradní péče ve výši 20 538 korun. Žena se proti tomu odvolala, ale neuspěla. Rozhodnutí, které mají Blesk tlapky k dispozici, je tak už pravomocné.