Buldočci a čivavy ve výkalech a bez vody. Možné týrání na Plzeňsku řeší policie

V kotcích u domu byli zavření buldočci, čivavy a také brazilské fily. První dvě plemena jsou přitom v současné době na trhu velmi žádaná, a proto se na ně specializují i množírny. Podle souseda z vedlejšího domu, který sám provozuje chovnou stanici, majitelka svá zvířata týrá.

V takovýchto podmínkách dvojice zvířata chová | Kateřina Lang

Je to týrání?

„Bývají tady tak jednou denně, to beru jako týrání zvířat. Jděte se tam podívat, v jakých jsou podmínkách. Exkrementy vyhazují za plot,“ popsal Bořek Zdařil, který žije v sousedství.

Pozemek se zvířaty patří Věře Tremlové a jejímu partnerovi Miloši Pilnému. To, že by jejich psi strádali, žena popřela. Prohlásila, že jsou pravidelně venčeni. Navíc jsou podle ní všichni s průkazem původu. „Mám je hlášené na výboru. Psy pouštím, teď jsem je zavřela. Mám tady tosa-inu, kanárskou dogu a malého ratlíka, to je všechno," řekla. Na otázku, zda chová i buldočky, odpověděla, že ty má doma v bytě. Opak je ale pravdou. Minimálně dva viděli reportéři zavřené v kotci na pozemku.

Chovatelka tvrdila, že její chov je v pořádku, psi prý jsou s průkazem původu | Kateřina Lang

O tom, že provozuje množírnu, nechtěla žena ani slyšet. „Nezlobte se, přijďte někdy jindy. Jděte někam jinam, kde to mají horší,“ řekla. Podle souseda ale se psy nejspíš obchoduje. „Tady vedle mají čtyři psy, jsou to všechno kříženci. Podle mě jsou od ní,“ prohlásil.

Kachny na blátě

Na pozemku u domu chová partnerská dvojce nejen psy, ale také drůbež. Blesk tlapky viděly slepice a kachny zavřené ve voliérách bez vody a krmení, kachny byly navíc celé od bahna. I tady může jít podle krajské veterinární správy o zanedbání péče o zvíře nebo týrání. „Samozřejmě se prověří podmínky chovu, výživný stav zvířat, povinné očkování a posoudí se celkový stav. Nechci teď spekulovat, jestli se jedná o chov určený k produkci štěňat nebo jestli je to zájmový chov,“ řekl inspektor Krajské veterinární správy SVS pro Plzeňský kraj Marek Svoboda.

Na pozemku je i drůbež. Zablácené kachny neměly vodu ani krmení | Kateřina Lang

Veterináři i policie

Podnět k prošetření možného týrání zvířat podaly Blesk tlapky osobně na inspektorátu Krajské veterinární správy v Plzni. Případ řeší také starosta Horní Břízy David Kapr, který zalarmoval i policii. O případu neměl podle svých slov dosud tušení. Dům stojí na okraji obce, nikdo z tamních obyvatel si na štěkot psů zatím nestěžoval. Podle souseda se ale musela chovatelka s partnerem kvůli problémům se svým chovem už jednou stěhovat.